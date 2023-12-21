【時報記者林資傑台北報導】世界經濟論壇（WEF）日前公布最新燈塔工廠名單，鴻海(2317)集團旗下鴻佰（Ingrasys）桃園南青廠，以運用人工智慧（AI）技術大幅提高生產效率而成功入選，成為全球首家AI伺服器燈塔工廠，也成為集團繼深圳、成都、鄭州、武漢後的第5座燈塔工廠。

燈塔工廠稱號是由世界經濟論壇和麥肯錫諮詢公司透過多項嚴謹指標評選，獲選者即代表全球智慧製造和數位化的最高水準。此次入選的鴻佰桃園南青廠，主要生產包括AI伺服器、高速運算（HPC）加速器、雲端儲存等產品。

WEF對鴻佰桃園南青廠的評價為：「透過在訂單預測、倉庫和生產調度、產品設計及品質和組裝測試等領域引入AI運算，南青廠實現生產效率提升73％、產品不良率降低97％、交貨期縮短21％、以及單位製造成本降低39％的成績。」

為全面系統推動AI工廠數位化轉型，鴻佰在南青廠部署超過30個先進技術案例，其中在生產經營環節的5個最核心場景，均導入最先進AI技術。首先，透過導入AI技術輔助需求預測，使南青廠在原有基礎上大幅提升需求預測準確率，並大規模改善產品交付能力。

其次，透過部署支援AI、優化智慧倉管系統，不僅化解複雜材料無法準備等難題，也大幅縮短物料準備和訂單分配時間。再者，基於AI控制與分析的品質管制，使產品品質檢查及設備維護效率顯著提升，人工壓力大幅降低。

第四，引進AI驅動的自動化裝配和測試車間，大幅提升設備綜合效率及人均產能。最後，搭配AI模型建構加速改善產品參數設計，使複雜的AI伺服器設計變得高效且更貼近客戶需求，成為鴻佰伺服器產品客製化能力獲得市場廣泛認可的關鍵。

鴻佰總經理丁肇邦表示，持續深耕AI數位智慧製造系統，深入推動廠內各項自動化、數位化、智慧化與節能化升級，是鴻佰能快速抓住AI產業爆發契機的關鍵。此次成功入選燈塔工廠，也代表第三方機構肯定公司拓展AI在智造領域的應用成果。