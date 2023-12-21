【時報記者莊丙農台北報導】針對智冠(5478)公司派與榮剛(5009)結盟，來鞏固經營權，市場派的網銀發布四點聲明，除表示私權爭奪的部分並非網銀目標外，認為換股比例不公，損害股東權益甚鉅，相關單位應該詳查。

網銀四點聲明如下：

1.網銀國際長年以來對於產業的深耕與投資，在遊戲自研、營運代理、通路金流、美術代工、或是影視娛樂以及其他相關事業上，一直都本著提升產業競爭力的前提佈局。追求創新、注重誠信、關懷社會、愛護地球，這四項是網銀國際最重要的核心價值。關於私權爭奪的部分，對於有著良好健全體質的網銀國際而言，並非目標。

2.網銀國際這幾年來一直與智冠溝通，在點卡通路以及產品研發上都積極的提出合作建議，並且在智冠重要的點卡業務上避免削價競爭來確保智冠營運績效。但很遺憾的網銀所提合作都無法被智冠所接受。然而此次智冠卻通過與榮剛公司股權交換進行策略聯盟。對於身為相同產業別的長期股東一直不願意合作，卻與不同產業別的公司印股票互換股權要策略聯盟。此案是否對智冠真能產生綜效，倘或是只為個人私權爭奪，投資大眾自有公評。

3.智冠將發行28600張普通股交換榮剛62920張，交換比為1:2.2。目前市場價值智冠188.5元、榮剛51.7元，合理交換比率應該為1:3.64。以目前市值換算智冠28600張市值為53億9110萬元，榮剛62920張市值為32億5296萬元。用市值53億的股票去換市值32億的股票，每股價差高達74元總計達21億。這價差是否損害股東權益、或涉及不法情事，相關單位應該詳查。

4.對於此次智冠與榮剛股權交換，網銀國際認為損害股東權益甚鉅，並且將嚴重傷害智冠未來發展。網銀國際基於永續發展，以及必須對網銀全體股東負責，我們將會審慎的檢討評估與智冠公司的投資關係。