【時報編譯張朝欽綜合外電報導】港股在早盤最多跌169點，然而在滬深指數從近五年的低點反彈激勵之下，恆指全日逐步縮小跌勢，尾盤並且徘徊在平盤。投資人目前觀望美物價指數PCE的數據公布。

周四香港恆生綜合指數收盤上漲7.32點或0.04%，為16621.13點。國企股(H股)升0.1%，為5620點。科技指數則下跌0.4%，為3710點。

科技股偏向下跌，騰訊跌0.5%，京東跌0.8%，小米跌1%，快手跌0.8%。

香港的地產股上漲，李嘉誠的長實集團升0.4%，太古地產漲0.9%，九龍倉置業升近4%，恒基地產升1.3%。

在紅海武裝衝突危機下，海運股漲勢明顯，海豐國際升4.4%，中遠海控漲4.3%，東方海外漲1.5%。

恆大汽車暴漲49%；該公司債務重組協議已經到期，公司一直與相關方就修訂交易和條款進行談判。

光電股漲勢明顯，福萊特玻璃漲逾8%。

#恆指 #地產股 #漲勢 #港股 #快手