美國前總統川普因涉嫌煽動支持者2021年1月6日在國會大廈暴動，周二被科羅拉多州最高法院引用憲法第14 條修正案的「叛亂禁令」，將他從該州2024年的總統投票名單剔除。而川普周三向最高法院提出的要求，或許是他至今最明目張膽的拖延戰術。
據CNN網21日報導，川普力促最高法院，現在不要介入他是否因涉嫌任內犯罪，而得以豁免受聯邦起訴的問題。這是他最近一次要求法律體系，實質屈從個人政治意願的嘗試。
此舉呼應了川普迄今在所有刑事案件中的法律策略，那就是拖延訴訟程序——最好拖到 2024年大選以後。儘管這項裁決只適用科州3月5日的共和黨初選，但卻很可能影響川普11月5日的大選，而川普極可能就裁決向最高法院上訴。
這意味美國最高法院明年準備考慮，川普可否因2020年大選後犯下的罪行被起訴，以及他在任內所採取的行動，是否會阻止他在2024年再次參選。
無論如何，這種混亂正是川普得以壯大，並設法反敗為勝的利基。反對川普2024參選的司法部長巴爾（Bill Barr）說，這位前白宮主人擅長利用怨恨不滿獲取成功，猶如火靠氧氣助燃般。而這一切紛紛擾擾，最後將成為能幫助他的怨氣。
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