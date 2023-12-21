【時報記者莊丙農台北報導】智冠(5478)今天與榮剛(5009)共同召開重大訊息記者說明會，雙方宣布將以增發新股方式受讓對方增資發行新股，換股比例為每1股智冠普通股換發2.2股榮剛普通股，預計交易完成後，智冠將持有榮剛約10.44％普通股股權，榮剛將持有智冠約18.32％普通股股權，股份交換基準日暫定為2024年1月31日。雙方發行新股後，智冠資本額將達到15.6億元、榮剛股本擴增至60.24億元。

智冠指出，榮剛為台鋼集團核心公司，為特殊鋼材製造公司，近年經營績效良好。台鋼集團採多角化投資經營策略，劃分四大事業群–網通、鋼鐵、化學綠能與健康運動，積極佈局各大領域。榮剛並作為台鋼集團拓展新事業核心主體，配合集團策略發展，異業跨足休閒、運動、生活、娛樂、旅遊各方面事業。

此次智冠與榮剛的結盟，利基於雙方所營實體及虛擬事業的相容性與擴充性，包括遊戲娛樂、健康運動及網通資訊等重點產業，未來都能夠就相關技術應用、服務體驗、創新產品型態等連結互補結合，期許發揮「資源共享、會員加乘、品牌偕同、跨界創新、社會責任」五大合作綜效，讓雙方服務不僅相加，還要創造相乘的價值。智冠與榮剛換股後，將與台鋼集團聚焦網通與健康運動合作領域。

台鋼集團網通事業群以提供企業及消費者端各式網路通訊裝置與解決方案，包含WI-FI設備、數位家庭設備、網路安全設備及光纖接取設備等智慧連網系列產品，致力於頻寬、傳輸效率提升，能為高品質的遊戲娛樂內容提供更好的沉浸體驗，是打造健康娛樂完整生態圈的重要基礎。而除了國內，其自有產品銷售也已遍及亞太、歐美與印度等全球市場，印度D-Link甚至是當地第一品牌的網通上市公司，未來隨著印度、東南亞等地區網路娛樂需求的提升，如印度擁有龐大玩家人口紅利，已成為下一個具高速成長潛力的新興市場，其在地資源與合作據點，將能與智冠集團推展遊戲服務觸角相輔相成，引領相關應用加速推進。

台鋼集團健康運動事業群方面，涵蓋運動賽事、健身、旅遊、餐飲、演藝文創、生醫保健、保險經紀等多種品牌、客戶群，可以借重智冠MyCard會員體系、藍新支付技術與金流平台、社群經營、賽事策畫、網路整合行銷及美術音樂多媒體設計等服務經驗與資源，落地結合榮剛及隸屬集團已布局和未來發展文創娛樂平台，如線下實體通路與線上會員相互導流、導入MyCard點數應用擴大會員賦能、支付系統串聯等策略性合作。未來還能運用雙方在遊戲、運動和健康領域之專業知識，如開發聯動健身數據（跑步、走路、騎單車）的遊戲玩法，結合全球旅遊元素、虛擬導遊的遊戲體驗，或者加入擴增實境（AR）及人工智慧（AI）技術增強虛實互動，打造融合多元特性於一體的嶄新娛樂體驗。

智冠表示，與台鋼集團健康運動事業旗下公司近年來早已有業務合作經驗，且雙方團隊溝通互動良好，為了建立長遠深入的戰略關係，本次以雙方增發新股的架構互相持股投資結盟，以鞏固雙方合作並共同開拓新的市場領域。