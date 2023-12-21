拜登政府審查對中國關稅政策持續多時，華爾街日報報導，美國尋求在明年初完成關稅審查，且白宮及相關部門正討論提高對中國電動車及太陽能產品等的稅率，以提振本土新能源產業。
報導引述消息人士指出，隨著政府內部對中國新能源產品出口的擔憂日益加劇，官員擔心在現有的關稅和補貼保護措施下，美國電動車企業仍無法與中國競爭。目前中國電動車已被徵收25％關稅，提高稅率估計不會對美國消費者產生太多直接影響，同時能讓尋求連任的拜登，在明年大選中展示對中國的強硬態度。
拜登曾向本土工人承諾，不會讓中國透過不公平貿易行為主導電動車市場。美國此前亦已禁止使用中國電池材料的電動車獲得消費補貼。此外，拜登政府也在考慮降低部分被認為不具戰略重要性的中國消費品關稅。不過，對中關稅審查尚無最終定案，相關問題的討論已多次失敗告終。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：