拜登政府審查對中國關稅政策持續多時，華爾街日報報導，美國尋求在明年初完成關稅審查，且白宮及相關部門正討論提高對中國電動車及太陽能產品等的稅率，以提振本土新能源產業。

報導引述消息人士指出，隨著政府內部對中國新能源產品出口的擔憂日益加劇，官員擔心在現有的關稅和補貼保護措施下，美國電動車企業仍無法與中國競爭。目前中國電動車已被徵收25％關稅，提高稅率估計不會對美國消費者產生太多直接影響，同時能讓尋求連任的拜登，在明年大選中展示對中國的強硬態度。

拜登曾向本土工人承諾，不會讓中國透過不公平貿易行為主導電動車市場。美國此前亦已禁止使用中國電池材料的電動車獲得消費補貼。此外，拜登政府也在考慮降低部分被認為不具戰略重要性的中國消費品關稅。不過，對中關稅審查尚無最終定案，相關問題的討論已多次失敗告終。