為了避開葉門叛軍襲擊，近日多家航商暫停行駛危險的紅海區域，紛紛繞道非洲好望角，意味著航行成本增加，也推升運價暴漲。這波貨櫃航運漲價潮能持續多久？市場認為，可望延燒到明年1月，但國外分析師看法更樂觀，預估運價可能一路漲到2025年；此外，國際貨攬業者預測，本次將比2021年長榮「長賜輪」（Ever Given）卡船事件嚴重100倍。

綜合外媒報導，紅海爆發攻擊商船事件，海運業者紛改道繞行好望角，每趟航程時間多出7至10天，運輸成本也暴增100萬美元（約台幣3100萬元），激勵國際油價連續三天上漲。

托運業者表示，航運商因不可抗力因素漲價後，貨運承攬業者也會跟進，即使合約費率下滑，仍要求客戶接受較高的不分貨類運費。貨運承攬業者指出，雖然2024年合約已簽訂，但航商卻通知船上沒有空間，隨著中國春節到來，很快會加上一筆附加費。

彭博行業研究（BI）分析師預測，運價可望一路漲到2025年。一旦貿易成本飆升，可能進一步引發供應鏈混亂危機。

國際貨攬業者引述航商預測，本次將比2021年長榮「長賜輪」（Ever Given）卡船事件嚴重100倍，現貨市場費率很快就會飆升至5000美元，加上中國春節旺季即將到來，運價將再加一筆旺季附加費。

日前SCFI（上海出口貨櫃運價）指數創下12 個月新高，在短期內可用運力進一步減少之下，未來幾周，短期運價將持續上漲，且這一波漲勢可能會持續至明年1月底。

近日多家貨代業者說，已陸續收到不少航商更新即期市場運價報單，明年1月初多條歐洲航線與地中海航線運價，相較12月底已翻倍漲。

紅海危機救了航運股，貨櫃三雄今（21）日漲勢凶猛，陽明股價一路走高，12點過後攻上漲停至55.4元；長榮上漲2.7%至152元，距155元填息價剩最後一哩路；萬海終場噴漲9.36%至59.6元。

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