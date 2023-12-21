大陸國務院21日公布，自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的丁二烯、乙丙橡膠等12稅目進口產品，中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議協定稅率，依現行相關規定執行。

隆眾資訊報導，中止海峽兩岸經濟合作框架協議部分產品關稅減讓實施後，預計原產台灣的丁二烯進口關稅將從目前零關稅調整到2％。

從2023年1～11月大陸進口資料來看，丁二烯總進口量在37.94萬噸，進口來源國占前三為韓國、伊朗和荷蘭，三國進口量佔總進口量的比例達49.93％ 。原產大陸台灣地區的丁二烯進口量僅0.20萬噸，占0.53％。

另一方面，期內大陸丁二烯出口總計在7.30萬噸，出口主要目的地市場為韓國和台灣，出口量占比分別在56.76％和43.17％。

分析認為，近五年大陸丁二烯進口來源地結構來看，雖來源地集中性相對較強，但整體呈現韓國及遠洋船貨進口量增加趨勢，東北亞、東南亞地區近洋船貨相對較少。台灣進口量由前期高點的3.09萬噸銳減至2023年的0.20萬噸。從進口數量來看，上述中止關稅減讓的政策對丁二烯市場影響較為有限。

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