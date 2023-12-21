2023年進入最後倒數，展望台股2024年行情，法人圈多看好在利多簇擁下可望繳出佳績，瀚亞投信台股投資總監劉博玄認為，在明年企業獲利優於今年、聯準會寬鬆政策提高本益比、AI需求成長帶動下，看好台股全年「AI續旺、高股息ETF下檔撐」，下半年指數有望突破「萬八」大關。

劉博玄點出，明年股市將受「三大利多」簇擁，分別為通膨趨緩後企業獲利重返成長軌道、升息循環告終貨幣政策將轉為寬鬆、AI需求帶動科技業長線成長動能，然仍須留意終端需求回升力度不如預期、大陸經濟持續下行、全球地緣政治風險「三大變數」，全年操作準則將是「審慎樂觀、居高思危」。

2024年總統大選將至，然瀚亞投信認為，明年第一季將是台股行情表現較為震盪的季度，劉博玄指出，台股今年第四季反彈急漲後評價已偏高，加上年終消費旺季提前拉貨過去後，明年首季將是淡季，選後護盤資金也可能撤退，預估台股明年首季「下跌機率不小」，但值得進場逢低布局。

而針對明年首季選股焦點，瀚亞菁華基金經理人鄭行甫認為，明年全年台股加權指數成長幅度有限，預估明年指數與目前水準可能相距不遠，電子股今年受惠AI需求帶動、經歷一波大漲，但非電族群卻相對落寞，看好明年首季非電族群補漲動能，且傳產權值股有望「接棒撐指數」，鋼鐵、航運、紡織均值得留意。

劉博玄分析，市場預估台股明年整體企業獲利雖較今年成長，但仍不到2021年水準，在此情況下指數若要向上挑戰歷史高點18,619點，本益比（PE）就需要拉升，主要仰賴兩大因素：第一為資金面寬鬆，第二則是「體質的轉變」，主要就是高股息ETF人氣暢旺，帶動買盤持續挹注，為多頭行情添柴火。