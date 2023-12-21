【時報-台北電】萬海(2615)為集團整體營運綜效考量，解租2艘全貨櫃輪，每艘新台幣3億元~3億2000萬元，總金額約新台幣6億2000萬元，交易相對人為萬海子公司WAN HAI LINES (LIBERIA) LTD。(編輯：邱致馨)

#萬海 #解租 #貨櫃輪 #航運股 #集團整體