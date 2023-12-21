【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】就在歲末即將到來之際，彭博社已經統計出，今年全世界漲最多的股票。這檔就是韓國一家電池材料陰極製造業者，2023年股價像坐直升機一樣，直接飛漲近6倍。
成立於1998年的Ecopro，目前漲勢輕輕鬆鬆打敗彭博世界指數（Bloomberg World Index）中，2,647家成分股的任何一家公司，今年投報率約571%，比第2名Kum Yang整整高出200%以上。Kum Yang是一家韓國企業，同樣也是電池概念股。
無論對一般散戶還是專業法人來說，電動車的電池都是今年相當重要的一個題材。尤其是美國與中國大陸的科技大戰中，美國直接把電動車與電池兩項商品，直接立法限制補貼。
2023上半年期間，Ecopro股價幾乎每天都在漲。同時，從年初的11萬韓元，在7月左右飆升至少10倍以上。在市場看多與看空相互較勁之下，Ecopro的PE本益比在今年夏天時，曾經高達500倍以上。
在韓國政府近期曾明文規定禁止做空之前，韓國空頭人士最愛的其中一支股票Ecopro，在21日收在692000韓元，下跌4.81%，市值至少達140億美元，本益比大概在96倍上下。
雖然電池相關話題有退燒的趨勢，但Ecopro股價並沒有停止上漲。目前，Ecopro已較7月高峰期大跌約50%，且研究報告只有賣出評等，沒有買進的。同時，Ecopro也令創始人，且因內線交易而鋃鐺入獄的Lee Dong-chae賺到盆滿缽滿。根據彭博社估計，Lee Dong-chae一家人今年財富，一共大增約33億美元。
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