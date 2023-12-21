【時報記者任珮云台北報導】圓展科技（3669）再度與世界知名音訊品牌Sennheiser（森海塞爾）攜手合作，宣布全新產品整合：內建AVer PTZ Link Premium軟體的影音追蹤控制盒AVer MT300(N)，與Sennheiser最新TeamConnect Ceiling Medium天花（吸頂式）陣列麥克風（TCC M）可無縫搭配，這個跨界合作開啟了聲音追蹤的深度應用，為影音協作帶來指標性的創新。
Sennheiser的TCC M麥克風專為中型會議室、教室打造，收音範圍高達40平方公尺，以卓越的音質和時尚的外型為會議、教學場域帶來優質體驗。圓展的影音追蹤控制盒MT300及MT300N完美結合Sennheiser TCC M麥克風，透過PTZ Link Premium軟體，讓AVer Pro AV攝影機依聲定位，即時追蹤拍攝發言者，成就無與倫比的聲音影像雙重體驗。這項跨領域的產品整合提供了使用者極大的靈活性，可廣泛應用於各種不同的會議與簡報情境。
Sennheiser商務通訊全球聯盟及合作經理Charlie Jones對這次的合作充滿信心，他表示：「Sennheiser TCC M 麥克風採用自動動態波束成形專利技術和TruVoicelift原聲增強功能，確保完美語音清晰度的同時，也能夠迅速將發言位置訊號傳送給AVer Pro AV攝影機，實現鏡頭精準對焦、自動追蹤發言人的能力，及完整呈現簡報資訊。因此不論在會議或講座，都能為發言者和聽眾帶來如同置身於現場的生動體驗。」
圓展科技副總經理鄭錫聰指出：「聲音加影像追蹤已經成為演講廳、會議空間，甚至教室中不可或缺的功能。AVer PTZ Link軟體和與Sennheiser麥克風的完美整合，讓使用者享受無可比擬的絕佳音視訊體驗。」
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