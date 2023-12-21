【時報-台北電】台股21日加權指數收17543.74點，跌91.46點或0.52%，總成交值3280.17億元。三大法人賣超80.17億元，其中外資賣超27.68億元，投信、自營商分別賣超19.73億元及賣超32.76億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、3檔金融股；依股價分，3檔百元股、7檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為彰銀(2801)，賣超1萬4613張，聯電(2303)、精英(2331)名列二、三名，分別賣超1萬4498張及賣超1萬1125張。第四及第五名為金寶(2312)、仁寶(2324)，其他依序為台積電(2330)、兆豐金(2886)、智原(3035)、鴻海(2317)及永豐金(2890)。
三大法人今日賣壓集中電金個股，最大苦主彰銀遭連六賣；聯電被三大法人連二天偏空操作，精英則是翻空轉賣；前三名都賣逾萬張。
同集團的金寶遭三大法人終止連二買，仁寶同樣被翻空操作。
權值王台積電今日被賣超8628張，終止連九買，股價收低，盤中一度下探月線支撐。
●三大法人21日賣超前十名：
1.彰銀(2801)收17.45元，跌0.10元或0.57%，三大法人賣超1萬4613張。
2.聯電(2303)收49.40元，跌0.45元或0.90%，三大法人賣超1萬4498張。
3.精英(2331)收30.70元，跌0.75元或2.38%，三大法人賣超1萬1125張。
4.金寶(2312)收16.20元，跌0.70元或4.14%，三大法人賣超9624張。
5.仁寶(2324)收36.70元，跌0.70元或1.87%，三大法人賣超9443張。
6.台積電(2330)收577.00元，跌8.00元或1.37%，三大法人賣超8628張。
7.兆豐金(2886)收38.30元，跌0.45元或1.16%，三大法人賣超7699張。
8.智原(3035)收350.50元，跌15.00元或4.10%，三大法人賣超6904張。
9.鴻海(2317)收103.50元，跌1.00元或0.96%，三大法人賣超6897張。
10.永豐金(2890)收19.30元，跌0.15元或0.77%，三大法人賣超6228張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.彰銀(2801)三大法人累計賣超4萬8441張，其中外資買超2萬7011張、投信賣超7萬4939張、自營商賣超513張；融資增1063張、融券減47張，券資比0.10%。
2.聯電(2303)三大法人累計買超4萬7044張，其中外資賣超1萬4529張、投信買超6萬3691張、自營商賣超2117張；融資減4395張、融券減40張，券資比8.05%。
3.精英(2331)三大法人累計買超1598張，其中外資買超2540張、投信買超1張、自營商賣超942張；融資減256張、融券增338張，券資比3.14%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅21日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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