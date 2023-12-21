【時報-台北電】台股21日加權指數收17543.74點，跌91.46點或0.52%，總成交值3280.17億元。三大法人賣超80.17億元，其中外資賣超27.68億元，投信、自營商分別賣超19.73億元及賣超32.76億元。
紅海危機擴大，運價不排除再漲，買盤持續押寶貨櫃股。三大法人對陽明展開連買攻勢，5天累計買超12.34萬張！光是今日就敲進7.5萬張，陽明榮登三大法人單日買超之冠。
群創看好明年面板景氣審慎樂觀，三大法人續買2.6萬多張，2天累計增持約4.5萬張。
三大法人買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、3檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，4檔買超上萬張，榜首為陽明(2609)，買超7萬5486張，群創(3481)、中工(2515)名列二、三名，分別買超2萬6610張及買超2萬833張。第四及第五名為緯創(3231)、南亞科(2408)，其他依序為華新(1605)、欣興(3037)、英業達(2356)、中信金(2891)及長榮航(2618)。
●三大法人21日買超前十名：
1.陽明(2609)收55.40元，漲5.00元或9.92%，三大法人買超7萬5486張。
2.群創(3481)收13.00元，漲0.30元或2.36%，三大法人買超2萬6610張。
3.中工(2515)收14.25元，漲0.85元或6.34%，三大法人買超2萬833張。
4.緯創(3231)收95.20元，漲1.00元或1.06%，三大法人買超1萬5713張。
5.南亞科(2408)收75.40元，漲3.60元或5.01%，三大法人買超9137張。
6.華新(1605)收39.55元，漲0.65元或1.67%，三大法人買超7932張。
7.欣興(3037)收179.00元，漲6.00元或3.47%，三大法人買超7835張。
8.英業達(2356)收50.00元，漲1.00元或2.04%，三大法人買超6886張。
9.中信金(2891)收27.85元，漲0.05元或0.18%，三大法人買超5374張。
10.長榮航(2618)收31.15元，漲0.55元或1.80%，三大法人買超5017張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.陽明(2609)三大法人累計買超4萬835張，其中外資買超10萬9783張、投信賣超7萬5297張、自營商買超6348張；融資增1萬3641張、融券增2301張，券資比9.95%。
2.群創(3481)三大法人累計買超3448張，其中外資買超8780張、投信買超102張、自營商賣超5434張；融資減2291張、融券減287張，券資比0.80%。
3.中工(2515)三大法人累計買超2萬4737張，其中外資買超1萬7861張、投信買超4張、自營商買超6871張；融資增2萬7091張、融券增1437張，券資比1.99%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅21日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)
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