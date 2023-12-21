【時報-台北電】航海王噴發強彈，AI族群止跌回穩，拉升台股跌點收斂至百點內，17500點失而復得，留下長下引線紅K，21日加權指數收17543.74點，跌91.46點或0.52%，總成交值3280.17億元。三大法人賣超80.17億元，其中外資賣超27.68億元，投信、自營商分別賣超19.73億元及賣超32.76億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為彰銀(2801)，賣超2萬3313張，永豐餘(1907)、永豐金(2890)名列二、三名，分別賣超1萬4250張及賣超1萬758張。第四及第五名為中鋼(2002)、裕民(2606)，其他依序為英業達(2356)、廣達(2382)、力積電(6770)、景碩(3189)及光寶科(2301)。

觀察投信賣超前十大個股表現，電子股成提款機占一半，AI PC英業達、廣達遭獲利了結，英業達連6賣、廣達重砍8刀。

賣破萬張有3檔，金融股就占2檔，彰銀居賣超之冠，6天大砍9.8萬張，永豐金也成第三大苦主，4天倒貨逾4萬張。

碳權相關概念股永豐餘連5日都砍1.4萬張，中鋼遭25連賣，雙雙逆勢收紅。

●投信21日賣超前十名：

1.彰銀(2801)收17.45元，跌0.10元或0.57%，投信賣超2萬3313張。

2.永豐餘(1907)收32.75元，漲0.35元或1.08%，投信賣超1萬4250張。

3.永豐金(2890)收19.30元，跌0.15元或0.77%，投信賣超1萬758張。

4.中鋼(2002)收26.60元，漲0.05元或0.19%，投信賣超9073張。

5.裕民(2606)收53.60元，漲1.50元或2.88%，投信賣超8379張。

6.英業達(2356)收50.00元，漲1.00元或2.04%，投信賣超7551張。

7.廣達(2382)收215.50元，漲5.50元或2.62%，投信賣超5373張。

8.力積電(6770)收28.75元，跌0.15元或0.52%，投信賣超4913張。

9.景碩(3189)收99.60元，漲0.90元或0.91%，投信賣超4186張。

10.光寶科(2301)收114.00元，股價持平，投信賣超4098張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.彰銀(2801)三大法人累計賣超4萬8441張，其中外資買超2萬7011張、投信賣超7萬4939張、自營商賣超513張；融資增1063張、融券減47張，券資比0.10%。

2.永豐餘(1907)三大法人累計賣超9384張，其中外資買超5萬784張、投信賣超5萬9792張、自營商賣超376張；融資增1117張、融券減135張，券資比0.29%。

3.永豐金(2890)三大法人累計買超4662張，其中外資買超3萬3192張、投信賣超2萬6158張、自營商賣超2371張；融資增131張、融券增6張，券資比14.67%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅21日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)