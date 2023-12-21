【時報-台北電】台股21日加權指數收17543.74點，跌91.46點或0.52%，總成交值3280.17億元。三大法人賣超80.17億元，其中外資賣超27.68億元，投信、自營商分別賣超19.73億元及賣超32.76億元。
投信買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、8檔銅板股；買超張數方面，5檔買超上萬張，榜首為華新(1605)，買超2萬6361張，正新(2105)、元大金(2885)名列二、三名，分別買超2萬3076張及買超1萬2255張。第四及第五名為友達(2409)、中信金(2891)，其他依序為鴻海(2317)、遠東新(1402)、聯電(2303)、寶成(9904)及神基(3005)。
榜首華新甩尾，今日投信加碼2.6萬張，連5日均買超2.6萬張，5日來已買超逾10萬張。正新持續吸金，自11月28日起，僅1日站賣方，共連13買，近5日觀察，就已買超逾10萬張。面板明年正向看，友達獲連5敲。晶圓二哥聯電雖股價下跌，不過投信續買，共連9買。
●投信21日買超前十名：
1.華新(1605)收39.55元，漲0.65元或1.67%，投信買超2萬6361張。
2.正新(2105)收47.90元，漲0.90元或1.91%，投信買超2萬3076張。
3.元大金(2885)收26.45元，跌0.10元或0.38%，投信買超1萬2255張。
4.友達(2409)收16.60元，漲0.10元或0.61%，投信買超1萬2251張。
5.中信金(2891)收27.85元，漲0.05元或0.18%，投信買超1萬1579張。
6.鴻海(2317)收103.50元，跌1.00元或0.96%，投信買超9582張。
7.遠東新(1402)收31.50元，漲0.25元或0.80%，投信買超8766張。
8.聯電(2303)收49.40元，跌0.45元或0.90%，投信買超7331張。
9.寶成(9904)收31.75元，跌0.10元或0.31%，投信買超6604張。
10.神基(3005)收102.50元，跌3.50元或3.30%，投信買超6518張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華新(1605)三大法人累計買超2萬9624張，其中外資賣超7萬9679張、投信買超11萬74張、自營商賣超770張；融資減5235張、融券增166張，券資比1.20%。
2.正新(2105)三大法人累計買超1萬6882張，其中外資賣超8萬5224張、投信買超10萬2478張、自營商賣超371張；融資減29張、融券增79張，券資比4.80%。
3.元大金(2885)三大法人累計買超5560張，其中外資賣超3萬9748張、投信買超4萬6886張、自營商賣超1578張；融資減71張、融券減10張，券資比1.36%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅21日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)
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