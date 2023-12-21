【時報-台北電】台股21日受美股昨夜大幅回調影響，加權指數收17543.74點，跌91.46點或0.52%，總成交值3280.17億元。三大法人賣超80.17億元，其中外資終止連9買、轉賣超27.68億元，投信、自營商分別繼續賣超19.73億元及賣超32.76億元。
外資賣超前十大個股中，電子族群占大宗，砲火集中在銅板股，且高達8檔賣超逾萬張。其中，晶圓二哥聯電(2303)昨夜ADR大跌2.01%，今遭外資大砍2萬1722張，列賣超第一位，且本周四個交易日來天天賣超、累計達6萬2163張，股價痛失月線。而唯一百元股鴻海(2317)遭轉賣超1萬6545張，所幸投信連5日買超不中斷，股價雖收低、但仍守住5日線。
依類別分，6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔百元股、1檔中價位股及8檔銅板股；賣超張數方面，8檔賣超上萬張，榜首為聯電(2303)，賣超2萬1722張，正新(2105)、華新(1605)名列二、三名，分別賣超1萬9206張及賣超1萬8394張。第四及第五名為鴻海(2317)、元大金(2885)，其他依序為友達(2409)、兆豐金(2886)、精英(2331)、仁寶(2324)及和碩(4938)。
●外資21日賣超前十名：
1.聯電(2303)收49.40元，跌0.45元或0.90%，外資賣超2萬1722張。
2.正新(2105)收47.90元，漲0.90元或1.91%，外資賣超1萬9206張。
3.華新(1605)收39.55元，漲0.65元或1.67%，外資賣超1萬8394張。
4.鴻海(2317)收103.50元，跌1.00元或0.96%，外資賣超1萬6545張。
5.元大金(2885)收26.45元，跌0.10元或0.38%，外資賣超1萬5581張。
6.友達(2409)收16.60元，漲0.10元或0.61%，外資賣超1萬2146張。
7.兆豐金(2886)收38.30元，跌0.45元或1.16%，外資賣超1萬1006張。
8.精英(2331)收30.70元，跌0.75元或2.38%，外資賣超1萬766張。
9.仁寶(2324)收36.70元，跌0.70元或1.87%，外資賣超8716張。
10.和碩(4938)收85.90元，跌0.60元或0.69%，外資賣超8629張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超4萬7044張，其中外資賣超1萬4529張、投信買超6萬3691張、自營商賣超2117張；融資減4395張、融券減40張，券資比8.05%。
2.正新(2105)三大法人累計買超1萬6882張，其中外資賣超8萬5224張、投信買超10萬2478張、自營商賣超371張；融資減29張、融券增79張，券資比4.80%。
3.華新(1605)三大法人累計買超2萬9624張，其中外資賣超7萬9679張、投信買超11萬74張、自營商賣超770張；融資減5235張、融券增166張，券資比1.20%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅21日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)
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