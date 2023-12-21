【時報-台北電】台股21日加權指數收17543.74點，跌91.46點或0.52%，總成交值3280.17億元。三大法人賣超80.17億元，其中外資賣超27.68億元，投信、自營商分別賣超19.73億元及賣超32.76億元。

外資買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為陽明(2609)，買超7萬3340張，群創(3481)、緯創(3231)名列二、三名，分別買超2萬4892張及買超1萬8085張。第四及第五名為中工(2515)、英業達(2356)，其他依序為永豐餘(1907)、廣達(2382)、欣興(3037)、裕民(2606)及彰銀(2801)。

紅海危機引爆運價題材，陽明威力無法擋，外資進人第5日買超，且單日吃下7萬3340張，為第二名近3倍，累計買超18.6萬張以上，今日外資這一買，將陽明拱上漲停板，創下5個月來的高點，航海王實至名歸。AI股步出谷底，外資繼昨日買超緯創32785張，周四續吃1萬8085張，2天買進5萬張，英業達同在買超之列，連2買達26274張，面對今日台股大跌百餘點，AI雙雄走路有風，逆勢上漲1~2%。

●外資21日買超前十名：

1.陽明(2609)收55.40元，漲5.00元或9.92%，外資買超7萬3340張。

2.群創(3481)收13.00元，漲0.30元或2.36%，外資買超2萬4892張。

3.緯創(3231)收95.20元，漲1.00元或1.06%，外資買超1萬8085張。

4.中工(2515)收14.25元，漲0.85元或6.34%，外資買超1萬7219張。

5.英業達(2356)收50.00元，漲1.00元或2.04%，外資買超1萬5041張。

6.永豐餘(1907)收32.75元，漲0.35元或1.08%，外資買超1萬3957張。

7.廣達(2382)收215.50元，漲5.50元或2.62%，外資買超1萬60張。

8.欣興(3037)收179.00元，漲6.00元或3.47%，外資買超9642張。

9.裕民(2606)收53.60元，漲1.50元或2.88%，外資買超9282張。

10.彰銀(2801)收17.45元，跌0.10元或0.57%，外資買超8709張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.陽明(2609)三大法人累計買超4萬835張，其中外資買超10萬9783張、投信賣超7萬5297張、自營商買超6348張；融資增1萬3641張、融券增2301張，券資比9.95%。

2.群創(3481)三大法人累計買超3448張，其中外資買超8780張、投信買超102張、自營商賣超5434張；融資減2291張、融券減287張，券資比0.80%。

3.緯創(3231)三大法人累計賣超7724張，其中外資買超3萬8653張、投信賣超4萬4340張、自營商賣超2038張；融資增1487張、融券增481張，券資比1.90%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅21日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）

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