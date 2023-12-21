不論是首次求職還是跳槽新東家，面試過程總是會接觸到千奇百怪的問題和特殊的企業文化，有一名網友在Dcard分享她在面試過程中觀察到的「謎之現象」，她很好奇是台灣法律規定還是有特殊原因；沒想到網友看到她的描述，竟都超有感，踴躍分享自己遇過的離譜經歷，更有不少人怒嗆，這根本是台灣公司的陋習，不知道何時才能改善。
一名女網友在Dcard上大談在台灣企業面試時會遇到的「謎之現象」；原Po很好奇，為什麼台灣企業普面會在面試前期要求求職者提供詳盡的「家庭」資料？她很疑惑，「一個人的能力、經驗和態度從他的『家庭』資料能看的出來嗎？」
原Po表示，根據她之前在香港、新加坡公司服務的經驗，都是面試全部完成要簽訂Offer後，人資才會要求她提供如身份證明、學歷證明、薪資證明等「個人」資料，但還沒遇過需要她提供「家庭」資料的情況；因此，她很想知道，這是因為台灣法律有要求，還是有其他特定原因，想請網友幫忙解惑。
看到原Po提問，不少網友深有同感，藉機抒發心中的不滿表示，「舊制度一直沿用下來的遺毒」、「我還有遇到問星座的勒，也有履歷寫完叫你回去，特別叫你來公司寫履歷，一點水準都沒有」、「我真的也很難理解為啥要寫這個，還有身分證字號、我不寫還被說一定要寫，我打死都不寫反正工作也很爛，所以也沒面試上」、「我有遇過，我跟那間公司的人資說家人做自由業，有工作才有薪水，每次工作的薪水都不一樣，我也不清楚家人的工作狀況，無法寫出年資，然後我就被對方嗆還被瞪，亂問問題的爛風氣什麼時候才能改善啊」…等。
留言中，也有專業的網友提到，「面試要求提供與個人工作職務、能力無關的資料，這是違法的。但是很多面試官並不是專業的人資人員，有些只是部門的主管或行政人員來充當面試官，他們就會問一些不專業、甚至於違法的問題（個人婚姻狀況、生育計畫、家庭成員、疾病史....）。他們不知道甚麼可以問，甚麼不能問，純粹出於自己的想法，想問什麼就問甚麼」。
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