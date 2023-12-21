【時報記者葉時安台北報導】2024台北新車暨新能源車特展，睽違四年，由台北市汽車代理商業同業公會主辦，將於下周12月28日至2024年1月1日假南港展覽館1館為期五天展出，新能源車主題可深入了解未來運輸趨勢與環保意識，台灣車廠和泰車(2207)、裕日車(2227)旗下車款重點搶先亮相，其中和泰車旗下TOYOTA、HINO、Lexus完整展車陣容曝光。
和泰車旗下TOYOTA與HINO商用車將參加2024台北新車暨新能源車特展，品牌將展出兩款重要新能源車型，包括首次在台亮相的TOYOTA H2 CITY GOLD氫能巴士和HINO ZEV 電動小貨車。此外，展區特別規畫特裝車區，展出即將於明年第一季度上市的TOYOTA HIACE露營車，及於今年11月上市的GRANVIA福祉車，凸顯品牌致力於打造更多樣化且多用途的車款。
TOYOTA完整展車陣容也曝光，本次車展TOYOTA展區分為三大主題，新能源區、Life Style區與Sports Car區。在新能源展區，民眾將能一覽TOYOTA各式新能源車款，包含首次於台灣亮相的純電跨界休旅概念車「bZ Compact SUV」；搭載TOYOTA最尖端技術、行駛過程只排放H2O水分子的氫燃料電池電動車-MIRAI；甫榮獲第44屆JCOTY日本年度風雲車大賞的複合式電動車–PRIUS PHEV；TOYOTA首款全球量產的BEV純電休旅–bZ4X，以及節能省油的熱銷車款-ALTIS HYBRID。
另外，「Mobility For All」也是TOYOTA的核心價值，因此，在Life Style區，展出陣容包含全新輕休旅YARiS CROSS、深受台灣消費者喜愛的SUV車款-COROLLA CROSS與RAV4，以及國產輕型商用車銷售冠軍TOWN ACE。於Sports Car區，則能見到「TOYOTA GAZOO Racing」旗下的經典跑車GR SUPRA，與具備操駕快感的COROLLA SPORT，展現TOYOTA持續追求駕馭樂趣的品牌精神。
和泰車旗下Lexus同樣不缺席，以「Lexus Electrified」為主軸，傳遞品牌電動化策略。Lexus Electrified提供三種動力單元，致力滿足不同顧客的電動化車款需求，讓大眾自由選擇駕馭未來的方式。Lexus自2005年即獨步全球，發表首款豪華電動化車款RX 400h，為新能源車展開第一個篇章，至今，Lexus電動化車款全球累積銷售已超過240萬台，未來將在2025年前推出10多款電動化車輛。
其中三大動力的電動化車款，由純電跑旅RZ 450e作為BEV(Battery Electric Vehicle)代表；到自在切換無須擔心里程焦慮的PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)，透過NX 450h+全進化休旅，完美結合電能與引擎的動力，既可純電行駛，亦可以引擎輸出；以及車款編成最多元豐富的HEV(Hybrid Electric Vehicle)，從休旅車RX 350h及UX 250h、房車ES 300h到旗艦移動座艙LM 500h，提供想要嘗試電動化車款的使用者無需額外適應期的輕鬆途徑。另外，車展期間亦將安排眾所期待的全新車型LBX搶先亮相預賞，以打破級距框架的全新車款。
Lexus本次亦特別規畫MODELLISTA精品改裝車輛展示，MODELLISTA自1997年成立，為Lexus旗下御用改裝品牌，更開發出許多為人稱道的各式部品，和泰集團於近日正式引進MODELLISTA品牌套件，率先導入品牌最受歡迎的SUV車款，包含RX、NX及UX的前、後下導流與側裙。本次2024台北車展更加碼展出搭載MODELLISTA套件之品牌旗艦LM，以專屬空力套件與特殊造型鋁圈，讓大器外觀再增添動感。
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