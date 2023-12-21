新光鋼累計前三季稅後淨利達到13.68億元、年增4倍，每股EPS為4.07元，且近來隨著國際鋼市好轉，鋼價走揚，新光鋼不僅跟著反映原料成本外，下游客戶12月份提貨意願轉強，出貨大增。法人估計，新光鋼今年營運可望優於去年。
展望未來，新光鋼董事長粟明德受訪表示，目前隨著國際鋼價上漲，韓國浦項鋼鐵對台灣最新的熱軋報價，每公噸達到680美元，雖有買盤出價640美元，但浦項不願降價，顯然價格已站穩，如此情況看來，預期2024年上半年的鋼價將會呈現「穩定向上」局面，且下半年很有機會呈現大好的局面。
對於中鋼剛開出的明年1月份和第一季內銷盤價，熱軋每公噸上漲500元，鋼板每公噸上漲800元，新光鋼為反映原料成本，跟著調漲價格，將有助於存貨價值的提升。粟明德透露，隨著鋼市氣氛好轉，市場信心大增，下游提貨意願轉強，預期該公司12月份出貨量可望跟著增加。
新光鋼12月19日下午，在群益金鼎證券大會議廳舉行與前端風電(7702)聯合辦理的2023年集團聯合法人說明會，粟明德率領公司重要幹部向來賓簡報說明，有創投、投信、證券、銀行等代表100餘人報名參加，盛況空前。
新光鋼表示，近年全體將士用命，堅守鋼鐵責任、本份，從內到外，一步一腳印的執行公司經營理念「踏實、服務、創新、共享、永續」，也做出了幾分特色與成績。在增強企業營運體質，教育訓練方面，透過顧問指導，循序執行簡報技巧、IE手法工序優化、5S落實、會議溝通、品質抽樣、從而團體競賽、提案改善有成者從優獎勵。
在營運方面，新光鋼指出，堅守鋼鐵本業，矢志「大家作伙來打拼，建設美麗新台灣」，讓新光鋼20餘年來仍屹立在鋼材物流買賣、裁剪加工，從沒缺席，後有聯合承攬、多元鋼種開拓，不斷精進裁剪設備，擴充倉儲通路，創新營運模式，綠能光電政策，迎接台商回流熱潮，而逐漸加入太陽能發電、離岸風電、鋼構橋樑、水資源渠道、物流租賃、工程服務產業。其中較顯著的表現有約2,000家多屬中小企業廠家客戶。
另新光鋼鐵已擁有24個光電廠，裝置容量16.14MW，其中新澄物流園區屋頂型太陽能2.7 MW，是全國單一獨棟最大容量；轉投資向陽多元光電公司，經營室內養漁電共生，有240MW裝置容量，並生產聞名全國的和光蝦；其他如曾文南化聯通管A3標工程、通霄電廠第二期循環水系統海底取排水工程，汐止交流道增設南入匝道工程、花連玉里大橋等。該公司開創多元鋼種及服務的經營模式建功，在經濟環境多變的不規則流動時，最能因應調適，所以營收都能維持較為穩定，且保有一定的利潤。
此外，新光鋼112年前三季累計營收119.46億元，較去年同期略減0.08％，累計稅後淨利達到13.68億元，較去年同期大增4倍，累計每股稅後淨利為4.07元，較去年同期增加4倍。
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