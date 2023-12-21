【時報記者任珮云台北報導】兆豐證舉行「2024年投資展望說明會」，兆豐投顧專業副總黃國偉分析，台股已接近歷史高點18619點。展望2024年兆豐投顧對於台股行情持中性偏正向的看法。影響台股的重大因素之一為Fed貨幣政策，一為台、美的總統大選。兆豐投顧董事長李秀利指出，龍年投資將聚焦於「3A、2C」五大亮點。
黃國偉分析，根據CME Fed Watch tool截至12月中旬數據顯示，預計到2024年5月1日的FOMC會議，降息可能性約80%。由於通膨數據難以達到預期目標區間，且大多數機構如IMF，並未預期美國經濟將出現衰退，若在2024年6月後啟動降息，對風險資產評價上升將具有利好作用。以及若國際美元將因此走弱，資金將流向新興市場，其中包括台股。
黃國偉亦提醒留意投資風險，在2024年初將迎來台灣總統大選，接來還有11月美國大選，有行情作多預期，但也有政局不穩的潛在風險。綜觀整體，總體經濟在2024年認為將不致出現大幅變動，但值得一提的是，台灣半導體產業復甦力道強勁，2024年企業獲利佳，除基本面外，美國總統大選也是牽動金融市場的重要因素，將有利台股表現。
兆豐投顧董事長李秀利指出，龍年投資將聚焦於「3A、2C」五大亮點投資趨勢。3A包括AI服器、AI ADAS、AI軟硬體服務;而2C則指CPO共同封裝光學元件(Co-Packaged Optical Component)與潔淨能源(CLEAN，即綠能與儲能)。在相關產業值得留意的包括半導體先進製程、高階封測與設備、IC設計、網通、光通訊、電子零組件、電與重電等類股。
龍年投資除了基本面外，還需要密切追蹤內外資法人的籌碼動向，影響國際資金的首要關鍵仍然在於Fed的利率政策走向，特別是對於降息時機的預測。Fed降息對主要股市和債市產生連動影響，期待降息刺激消費復甦，帶動AI、半導體、綠色能源等亮點產業的營收和盈利雙重成長。
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