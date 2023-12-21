法國總統馬克宏表示，如果烏克蘭局勢發生變化，巴黎可能會邀請俄羅斯總統普丁參加2024年6月在法國舉行的諾曼底登陸80周年慶祝活動。
一周前，馬克宏曾表示，烏克蘭戰爭使法國與俄羅斯的關係變得「幾乎不可能」，但他補充說，如果普丁同意「尊重國際法並因此尊重烏克蘭的利益和主權」，他願意接聽普丁的電話。馬克宏當時說，「我沒有換我的電話號碼。」
據《俄羅斯衛星通訊社》、黎巴嫩馬雅丁電視台（Al-Mayadeen）報導，馬克宏最近接受法國國家廣播公司「法國五台」（France 5）採訪時表示，「如果普丁與烏克蘭總統澤倫斯基進行和平談判並改變局勢」，他有可能邀請普丁出席諾曼底登陸80周年慶祝活動。
普丁上一次出席諾曼底慶祝活動是在2014年，但2019年，巴黎並未邀請普丁，也沒有提供任何解釋。
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