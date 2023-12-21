【時報編譯張朝欽綜合外電報導】為了維持在航空領域的領先地位，俄羅斯已經砸下超過120億美元的政府補助和貸款，支援本國民用航空產業的發展。此前西方國家為了制裁俄羅斯入侵烏克蘭，切斷了關鍵零組件和服務的供應。

依賴外國製飛機的俄羅斯，現在面臨一些難題，即只能發展本國航空業，使用本國製造的零組件。俄羅斯並且要從外國出租公司買回自己的飛機，以避免被沒收。

空中巴士和波音在2022年3月停止了對俄羅斯供應備用零件和服務，並且放棄了對俄羅斯航空(Aeroflot)和其它俄國航空公司的支援。

根據俄國財政部和預算審計單位的資料，從那時候開始，俄羅斯至今已經花費約120.7億美元來支援本國民用航空業發展，包括對飛機的製造和對航空公司的財務支援。

該支出費用幾乎是2020/21年的兩倍，當時新冠疫情的爆發，造成航空業和旅行的暫停。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)上周說：「我們計畫到2030年生產1000多架我們自己的飛機，需要付出更多努力」。

根據瑞士航空情報供應商ch-aviation的資料，俄羅斯航空目前有991架飛機，其中僅有405架是在俄羅斯製造。其中僅有133架是由國營的飛機製造商United Aircraft製造的噴射引擎客機；其它俄羅斯製造商生產的飛機，則很少投入商業使用。

俄國的工業貿易部在回應路透詢問時表示，對於關鍵的飛機製造產業的支援，在未來幾年將持續下去。

自蘇聯時期以來，俄羅斯一直是一個重要航空大國，其技術能力毋庸置疑。

但西方航空分析人士說，這些投資最多只能維持機隊的運轉，並且懷疑他們的飛機能否在近期重返西方市場。因為重建一支擁有乾淨、可追蹤安全記錄，以及獲零組件支援的機隊，需要付出昂貴的成本和繁瑣的手續。