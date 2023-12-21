【時報編譯張朝欽綜合外電報導】為了維持在航空領域的領先地位，俄羅斯已經砸下超過120億美元的政府補助和貸款，支援本國民用航空產業的發展。此前西方國家為了制裁俄羅斯入侵烏克蘭，切斷了關鍵零組件和服務的供應。
依賴外國製飛機的俄羅斯，現在面臨一些難題，即只能發展本國航空業，使用本國製造的零組件。俄羅斯並且要從外國出租公司買回自己的飛機，以避免被沒收。
空中巴士和波音在2022年3月停止了對俄羅斯供應備用零件和服務，並且放棄了對俄羅斯航空(Aeroflot)和其它俄國航空公司的支援。
根據俄國財政部和預算審計單位的資料，從那時候開始，俄羅斯至今已經花費約120.7億美元來支援本國民用航空業發展，包括對飛機的製造和對航空公司的財務支援。
該支出費用幾乎是2020/21年的兩倍，當時新冠疫情的爆發，造成航空業和旅行的暫停。
俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)上周說：「我們計畫到2030年生產1000多架我們自己的飛機，需要付出更多努力」。
根據瑞士航空情報供應商ch-aviation的資料，俄羅斯航空目前有991架飛機，其中僅有405架是在俄羅斯製造。其中僅有133架是由國營的飛機製造商United Aircraft製造的噴射引擎客機；其它俄羅斯製造商生產的飛機，則很少投入商業使用。
俄國的工業貿易部在回應路透詢問時表示，對於關鍵的飛機製造產業的支援，在未來幾年將持續下去。
自蘇聯時期以來，俄羅斯一直是一個重要航空大國，其技術能力毋庸置疑。
但西方航空分析人士說，這些投資最多只能維持機隊的運轉，並且懷疑他們的飛機能否在近期重返西方市場。因為重建一支擁有乾淨、可追蹤安全記錄，以及獲零組件支援的機隊，需要付出昂貴的成本和繁瑣的手續。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：