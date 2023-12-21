關於大陸中止ECFA石化產品關稅減讓一事，經濟部21日表示，已與相關業者密切聯繫，會跟業者就各項產品所需要的低碳化輔導、智慧化生產、分散市場拓銷以及鼓勵差異化商品研發等四大面向持續支持，也會視情況增加政策工具資源，並加碼補助跟輔導。
中國大陸國務院關稅稅則委員會發布公告，決定中止ECFA部分產品關稅減讓，自2024年1月1日起，對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。
部分石化產品的ECFA優惠關稅取消、恢復原來稅率，經濟部強調，最惠國稅率並非不能出口，相關產品的稅率為1％至6.5％不等，絕大多數金額為1％跟2％。
經濟部表示，近年來大陸對澳洲、日本、韓國以及台灣，都以各種不符合國際經貿規範的手段影響其他國家，對此，經部呼籲，兩岸都是WTO會員，貿易爭端應該在WTO機制下討論解決。
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