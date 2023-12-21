搶攻高資產客群，永豐銀21日宣布推出最新頂級卡。永豐銀行總經理莊銘福指出，永豐銀信用卡策略分兩路，除了一般客戶外，今年也鎖定財管、頂級客戶。目前全行發卡量最大的大戶卡已經有30多萬張發卡量，與財富管理的高端客群有一定的重疊性，新上市的永傳世界卡、永富世界卡，則更進一步瞄準頂級客群，其中永傳世界卡將採取邀請制，鎖定是資產3,000萬元以上的大戶。

永豐銀觀察，台灣高資產客群成長快速。永豐銀資深副總李吉彬指出，據瑞信研究所統計，全球百萬美元富翁有5,940萬人、占1.1％，而台灣有76.5人占比3.9％，台灣成年人平均資產達819萬元，全球排名第15名，藏富於民。

李吉彬指出，永豐銀行觀察，高資產客戶最重視生活品質，尤其餐飲、旅遊，因此，這次採邀請制的永傳世界卡，除了海外最高回饋3.3％，還有多達100家米其林星級餐廳得到高達五折的折扣優惠。另外，正卡要收2.4萬的年費，但是辦卡之後首年會送等值18,000的SOGO禮券，因此實際繳交年費只有6,000元。至於年費一萬元的永富世界卡，一年最高也有六次的國內免費接送服務，以及八次的免費使用全球機場貴賓室、12次的免費機場外圍停車服務。

對於市場預期明年會降息是否衝擊銀行獲利？莊銘福認為不會，反而有利銀行。因為降息雖會影響銀行的利息收入，但在財務投資上可能會有更多實現資本利得的空間也不一定，且明年降息帶動市場利率降低，對於企業的營運是有幫助的，能幫客戶減少利息負擔。