【時報-台北電】國務院關稅稅則委員會發佈公告，2024年將調整部分商品的進出口關稅。

2024年1月1日起，根據大陸產業發展與供需情況變化，在我國加入世界貿易組織承諾範圍內，提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品進口關稅。

為擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，持續推動高水準對外開放，推動建設開放型世界經濟，根據大陸與相關國家或地區簽署的自由貿易協定與優惠貿易安排，2024年將對20個協定項下、原產於30個國家或地區的部分商品實施協定稅率。中國-尼加拉瓜自由貿易協定自2024年1月1日起生效並實施降稅。

為支持和協助最不發達國家加速發展，2024年繼續對與大陸建交並完成換文手續的最不發達國家實施特惠稅率，並根據聯合國最不發達國家名單和我國過渡期安排，調整特惠稅率適用國別。

為促進我國優勢產品更能參與國際市場競爭，2024年將適當調整本國子目，增列裝飾原紙、高端鋼鐵產品等稅目。調整後，稅則稅目總數為8957個。（編輯：張嘉倚）