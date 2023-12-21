【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】原名推特（Twitter）的社群平台X在美國時間周四凌晨恢復全球運作。稍早前這個由特斯拉執行長馬斯克買下的社群平台發生全球大當機，約5.5億用戶受到影響。

在該平台出包期間，用戶只能收到一條「Welcome to X」的訊息，但無法查看貼文。路透社報導前身為TweetDeck的X Pro平台也出現類似狀況。

這次的大當機大概從美東時間周三中午過後發生，目前原因不明，路透社報導，發送給X公關部門的電子郵件都被退回。