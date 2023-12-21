【時報記者莊丙農台北報導】華義(3086)今天召開法說會，除公布持續開發中的遊戲聯運平台預計於2024年第2季開始試營運外，今年取得代理日本RPG卡牌養成手機遊戲也計畫2024年第2季上市，此兩項專案為華義在2024年上半年的營運重點。
華義指出，開發中的遊戲聯運平台，將過往聯運產品成功經驗，持續拓展業務範疇，並進一步與海內外遊戲開發商合作，豐富平台內容。而除了遊戲代理或聯運外，也將透過平台的營運特性逐步拓展營運範圍，規畫將陸續納入社群、討論版、實況、影音，以及二次元等其他娛樂內容等營運項目，華義藉由日前取得「遊戲大亂鬥」社群平台，未來將透過經營遊戲社群平台，與平台或其他專案串連，打造出華義的娛樂平台生態系。
華義正籌建新的開發團隊，配合聯運平台業務的成長，除持續充實平台上的娛樂功能外，將提升自研自製產品能力，持續研發新遊戲產品為華義的營運核心項目與中長期目標。未來藉由聯運平台與海內遊戲業者合作並自研遊戲，將持續帶來更多更豐富的遊戲產品。
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