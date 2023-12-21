【時報記者任珮云台北報導】兆豐金(2886)旗下兆豐證券今(21日)下午舉辦「掌握投資贏向2024投資展望說明會」，今特別邀請台經院景氣中心主任孫明德深入剖析全球經濟趨勢及景氣脈動，為2024年全球資產布局提供投資方向，協助客戶在市場轉換點掌握趨勢。孫明德認為，明年亞洲的地緣政治風險最高的兩個區塊是南北韓以及菲律賓。而亞洲一旦發戰爭，全世界的供應鏈將斷鏈，這也是美國最不樂見的。

孫明德分析，明年美國總統大選，如果是川普當選，投資人要留意新能源車、ESG相關題材的轉變，以及美國是否退出北約，對俄烏戰爭和以哈衝突的變化。至於中國要觀察政府解決房地產逆風的政策效果。而在日股方面，目前若要仿效巴菲特投資法，則是應該聚焦在日本內需概念，而避開日本的出口股，因為明年日圓走勢趨升，不利於日本出口個股。

孫明德表示，明年很有可能出現「美中不足，全球受累!」的現象，主要指的是國際兩大市場經濟表現都不如預期，美國金融壓力大、債務創新高，中國房地產仍有逆風，波及全球外銷市場。此外，消費者信心不穩定，還將受到美國大選和以哈戰爭等事件的影響。

孫明德指出，美國升息效應目前尚未完全顯現，因此2024年市場仍需要警惕金融波動的可能險。而回到台股製造業方面，對於明年景氣則是相當樂觀。

孫明德也強調，明年亞洲市場，台灣的「樓上」南北韓和「樓下」菲律賓的地緣政治風險比台海的風險更高。

以菲律賓而言，菲律賓總統小馬可斯日前表示，一個更強勢的中國正對亞洲鄰國構成切實挑戰，南海問題已成為複雜的地緣政治挑戰，菲律賓和日本正加強同盟關係，並應同美國開展三方合作。而針對小馬可斯的發言，中方回應：加劇南海形勢緊張的，是菲律賓；試圖改變仁愛礁現狀，製造既成事實的，是菲律賓；極力拉攏域外力量向中方施壓的，也是菲律賓。無論菲方釋放多少煙霧彈，打多少口水仗，都改變不了以下的事實，就是中菲之間曾就妥處仁愛礁問題達成共識，共同維護了海上穩定。