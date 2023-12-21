【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】2023年進入尾聲，雖然經歷了10月股災和周三的急跌，但現在還留下來的投資人仍有理由舉杯慶祝，畢竟標普500指數今年以來大漲了22%。不過，華爾街「大空頭」、HS Dent投資管理公司創辦人Harry Dent卻再度語出驚人，警告這一片榮景可能2024年風雲變色。
今年截至周三，標普500指數上漲22%，道瓊指數漲11.9%。那斯達克指數今年以來大漲41%，可望創下2020年來表現最佳的一年。
但知名經濟學家Dent在接受福斯Fox News Digital訪問時表示，我認為我們將在2024年迎來「有生之年最嚴重崩盤」。
股市起起伏伏並不奇怪，但Dent的預測已經超出了典型的拉回修正。他表示：「我只會告訴你一次，不要聽從你的財務顧問。市場幾年內都不會恢復正常，我們可能再也見不到美股這個位置。這次崩盤不會只是一次修正」。
Dent預期標普500指數將崩跌86%，跌至金融危機以來新低。那斯達克指數可能暴跌92%，加密貨幣可能跌96%，而美國平均房價可能腰斬、打回2012年低點。
這些情境令人膽戰心驚，投資人或許會想尋找避風港。Dent在10 月接受ThinkAdvisor訪問時，分享了他認為唯一最安全的投資，「有人說黃金將成為真正的貨幣，但我要說美國公債才是真正的避風港，即使在經濟衰退時，美國也是一個破敗社區裡最好的房子」。
這位經濟學家向來以「逆向思考」聞名，之前他也曾經提出類似的「末日預言」，但華爾街普遍沒這麼悲觀。高盛最近才以通膨降溫和聯準會降息「雙重利多」為由，將標普500指數到明年底的預測調升至5,100點。
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