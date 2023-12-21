【時報記者葉時安台北報導】鋼鐵龍頭中鋼(2002)周四召開法說會，中鋼表示，鋼市三年一循環，明年鋼市可期，展望明年度，世界鋼鐵協會預估明年4月再上調鋼需成長度至2%以上，帶動中鋼明年銷售可望逐步平穩向上。中鋼提到，今年第四季鋼市有感回溫，並預估明年第一季穩定向上，雖然受春節工作天數少因素影響，但波動不大，而第二季為關鍵，密切關注美國金融緊縮、大陸不動產市場，預估將比第一季有更好表現。

中鋼董事長翁朝棟表示，鋼市悶了一年半，鋼鐵大趨勢為三年一期循環，中鋼2021年獲利最佳，過了兩年，公司預估明年將值得期待，今年第四季已開始回溫，展望明年起碼將維持平順，以行情向上、庫存下降兩指標逐步朝兩方向走，曲線走勢呈現大開口，為未來鋼市帶來期待。中鋼強調，腳踏實地在成長，並進入佳境。

中鋼銷售趨勢，今年受大陸房市暴雷、高利率環境及以哈戰爭加劇中東不確定性影響，2023年銷售較為疲弱，惟第四季後半接單已有回溫，明年銷售可望逐步平穩向上。

鋼市展望六大因素分析，包括大陸鋼市減產逐步落實、地緣政治持續關注後續、鐵煤成本高位推升鋼價維持上行、美國鋼市推動全球鋼價引擎發動、歐洲鋼市谷底回溫向上，以及展望明年第一季，大陸國債、基建帶動，加上整體供給需求兩狀況之預期好轉。整體鋼市溫和復甦，受到終端需求緩步回升、市場信心/情緒逐漸轉好，今年第四季鋼市有感回溫，並預估明年第一季穩定向上，雖然受春節工作天數少因素影響，但波動不大，第一季亞熱鋼價瞄準射程每公噸700美元以上達到可期，而第二季為關鍵，密切關注美國金融緊縮、大陸不動產市場，預估將比第一季有更好表現。鋼價上，美元指數自高點回落，有利鋼價回升；全球用鋼需求也預測鋼需低谷已過。

展望2023年第四季至2024年，全球總體經濟環境漸趨穩定，世界鋼鐵協會今年10月SRO報告預估，2023年鋼鐵需求18.15億噸，年增1.8%；2024年全球鋼鐵需求將較2023年增加近3460萬噸或1.9%，至18.49億噸，預期銷量將有所成長。不過中鋼認為，世界鋼鐵協會明年4月會再度調整市況，預估會再度上修明年需求成長至2%以上，增加噸數為3600-4000萬噸。

具備高技術含量、高產業效益及高獲利能力產品即精緻鋼品，中鋼開發精緻鋼品，2023年前三季精緻鋼品銷售量占比7.6%，營收占比11.75%，毛利占比86.47%。顯示精緻鋼品的高技術含量及應用價值，可提升公司獲利及客戶黏著度，更能對抗景氣波動。中鋼也已開發系列高強度車用鋼，以及兼具高強度及延展性的次世代先進高強鋼，強度達一般軟鋼的5.2倍，可使汽車減重55%，生命周期CO2減排近70%。中鋼已取得27家車廠、275項產品認證。