【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸出國旅遊人數銳減的新冠疫情期間，對鎖定Z世代的線上購物平台得物（Dewu）來說，就是一段天賜良機的際遇。這個曾經以流行運動鞋為主的中國大陸交易平台，現已成各類商品以及豪華精品的買賣市場。

英文名字稱為Poizon的得物網站，目前擁有1.5億活躍用戶以及網路節目主持人，零售顧問業者Re-Hub估計，得物占中國大陸精品外國代購（daigou）貿易比重近75%。中國大陸以前的商品代購，主要是指個體戶的購物者。

代購意即「代表自己去購買」，新冠病毒在2020年爆發，疫前有好幾百萬陸客藉著出國旅行，趁機去買比中國大陸更加便宜的各項商品，然後在大陸境內轉賣賺取差價，有的不然就把外國商品直接運往中國大陸。

由代購所創造的貿易活動，造就不少品牌的銷售量大增，包括美國化粧品雅詩蘭黛、媲美母乳一樣健康又營養的A2牛奶，以及4月剛被日本啤酒大廠麒麟買下的澳洲保健品牌澳佳寶（Blackmores）等。

新冠疫情非但沒有縮減代購市場反而擴增，但不同的是，由當初個人代購，轉而變成批發商或交易平台業者加以取代。諮詢公司Re-Hub估算，今年代購貿易金額較疫前2019年大增40%，可望達到810億美元。

Re-Hub解釋，歐洲和中國大陸等地之間，相同產品卻有不同售價，代表著消費者在海外或許可以拿到高達40%左右的折扣，這對中國大陸的個人買家來說相當具有吸引力。就算自己去國外旅行，也有不同的成本要考量，像是機票、時間以及安全性等。

行銷專家指出，傳統個體戶的代購觀念得要提升成企業化才行。從本質上來說，已經跳脫品牌本身，而是一條專供中國大陸的銷售供應鏈。藉由企業化的代購模式，可以幫助歐美市場品牌業者大量消化庫存。

有位20出頭的大陸女學生表示，自己在2021年時，第一次在得物網站上購買Prada包包，之後還買了它牌的精品，包括LV的包包，以及Balenciaga的運動鞋等。會在得物網上買，主要原因是比在實體商店要便宜。

美妝大廠雅詩蘭黛計算，疫情爆發前，賣給中國大陸的總銷售量當中，高達5分之2是透過代購方式。保健業者Blackmores指出，利用代購產生的貿易量，也占自己年度銷售量的3分之1左右。

Blackmores表示，已經開始跟阿里巴巴旗下的天貓國際、京東全球購，以及拼多多旗下的拼多多等，部分大陸線上平台合作，直接向中國大陸消費者販售自己的產品。

不過，還是有廠商選擇傳統開店方式，直接面對消費者。由於陸客出國遊玩尚未完全復甦依然疲弱，加拿大名牌外套品牌Canada Goose，上季在中國大陸開了兩家實體新店面，使得大陸門市共有21家。

有位在澳洲雪梨開了一家禮品代購店的大陸商人，以前還是採用舊式代購的方法時，每天從早上8點忙到晚上11點，打包的大小紙箱有好幾百個，裡面裝的是澳洲的保健食品、奶粉以及UGG靴子，然後空運到中國大陸。

不過，現在新冠疫情過後，許多澳洲品牌都到中國大陸設立實體店面，或直接拿去網上賣，也就是說個體戶代購快要銷聲匿跡。自己的營業額大幅縮水3分之2，若跟疫前代購高峰期的100萬澳元，約655,000美元相比，現在可以說幾乎是打平狀態，沒什麼賺錢。