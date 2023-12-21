【時報記者任珮云台北報導】森崴能源子公司富威電力（6994）今（21）日登錄興櫃一般板交易，每股參考價38元，開盤跳空以49.4元開出，盤中最高來到68.9元，飆漲81.3%，收盤參考價66元，啟動興櫃蜜月行情。

由於富威電力是台灣電業自由化後，首批獲得民間售電執照的售電公司中第一檔興櫃股票，兼具ESG永續概念，極具指標意義，公司期望透過資本市場的資訊透明化，讓全民有機會參與投資綠電交易公司，共享從台灣走向國際化的售電新里程。

富威電力成立於2019年6月28日，同年12月取得台灣首批再生能源售電業執照，也是我國首批完成綠電交易的民間售電公司，提供最專業的技術與資訊安全保障，至今已簽訂的綠電交易合約超過百餘億元。主要業務為再生能源售電、儲能、節能及認證等全方位專業能源服務。

富威電力實收資本額6億元，母公司為森崴能源，持股80.23%，董事長胡惠森，總經理郝遐鵬。2022年度營業收入3.62億元，稅後淨利2588萬元，每股盈餘0.64元。今年營收翻倍成長，2023年上半年稅後淨利為2315萬元，每股盈餘0.39元，累計前11月合併營收為7.82億元，年增156.05%。

富威電力是目前國內綠電轉供據點最多的平台業者，主要客戶包括鴻海集團、日月光集團、緯創集團、台達電集團、中華電信、台灣大等19大產業類別，2022年累計轉供電力為66GWh，今年前11月已來到114GWh，累計已供應1.89億度電，發揮9.47萬二氧化碳當量的減碳效益。

2021年富威電力投入儲能市場，2022年6月率先完成首座7MW的儲能案場，並參加台電AFC輔助服務市場交易，今年底50MW E-dReg儲能案場完工送電（電池裝置容量172.5MWh），預估每日電能調度可達100MWh，堪稱台灣最專業的綠電交易、儲能、ESCO節能服務平台業者。

配合正崴集團及台商全球布局的綠電需求，富威電力的綠電交易和儲能業務將擴及越南、印度、美洲等海外市場，並加速強化平台定價系統及綠電雲服務，全力支應全球台商所需的綠電購買和儲能需求。