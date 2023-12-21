KPMG安侯建業21日發布「2023台灣保險業報告」，是KPMG安侯建業連續第四年推出，解析2022年至2023年國內外市場變化及產業趨勢，KPMG安侯建業金融服務產業協同主持人陳世雄表示，網路和遠距投保或將為數位化服務趨勢中，支持國內保險市場發展的重要方式。

陳世雄表示，政府和業者共同推動的保險科技運用共享平台，隨著參與提供服務的保險公司和醫療院所擴大，以及加入保險存摺的會員人數增長，未來在累積更多電子保單，且保單內容皆數位化下，後續將能做到擷取個別內容，讓數位化應用更進一步發展。

陳世雄指出，民眾逐漸習慣數位金融服務後，對運用網路和遠距等數位投保方式，其接受度與需求具有一定程度的上升。政府積極推動保險科技的發展，並期望能協助保險業者擴大業務商機的決心堅定，因此與時俱進，透過持續性的法規修正，不僅逐步擴大網路和遠距投保的適用範圍，同時在較繁複的身分認證，亦將金融行動身分識別方式加入，此舉可免除投保人在身分驗證時重複填寫個人資料，讓網路投保更快速，且不限同一金控旗下的銀行帳戶，有望增加外溢至其他非金控的獨立保險業者的商機。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，金融科技和綠色轉型等發展對台灣保險業來說是重要課題。近年金融與新興科技的結合越來越密切，金融科技的發展較過往有很大的進展，保險科技已成為重要的一環。許多保險業者應用新興科技創造多元化的產品與服務，讓消費者擁有更多不同服務體驗。

舉例來說，2022年6月推出的「保險存摺」，民眾可直接在線上查閱自己所有保單資料，更方便管理保險狀態。隨著保險公司和醫療院所的加入，保險科技運用共享平台已逐漸擴大成為超過20間保險機構及10多家醫院參與的大型聯盟鏈。其中，保險存摺於2023年12月已有近45萬人註冊成為會員，而理賠聯盟鏈和保險醫起通於2022年12月進入2.0階段，將會透過線上身分認證，讓保戶進入無紙化的數位服務。