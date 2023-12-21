KPMG安侯建業21日發布「2023台灣保險業報告」，是KPMG安侯建業連續第四年推出，解析2022年至2023年國內外市場變化及產業趨勢，KPMG安侯建業金融服務產業協同主持人陳世雄表示，網路和遠距投保或將為數位化服務趨勢中，支持國內保險市場發展的重要方式。
陳世雄表示，政府和業者共同推動的保險科技運用共享平台，隨著參與提供服務的保險公司和醫療院所擴大，以及加入保險存摺的會員人數增長，未來在累積更多電子保單，且保單內容皆數位化下，後續將能做到擷取個別內容，讓數位化應用更進一步發展。
陳世雄指出，民眾逐漸習慣數位金融服務後，對運用網路和遠距等數位投保方式，其接受度與需求具有一定程度的上升。政府積極推動保險科技的發展，並期望能協助保險業者擴大業務商機的決心堅定，因此與時俱進，透過持續性的法規修正，不僅逐步擴大網路和遠距投保的適用範圍，同時在較繁複的身分認證，亦將金融行動身分識別方式加入，此舉可免除投保人在身分驗證時重複填寫個人資料，讓網路投保更快速，且不限同一金控旗下的銀行帳戶，有望增加外溢至其他非金控的獨立保險業者的商機。
KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，金融科技和綠色轉型等發展對台灣保險業來說是重要課題。近年金融與新興科技的結合越來越密切，金融科技的發展較過往有很大的進展，保險科技已成為重要的一環。許多保險業者應用新興科技創造多元化的產品與服務，讓消費者擁有更多不同服務體驗。
舉例來說，2022年6月推出的「保險存摺」，民眾可直接在線上查閱自己所有保單資料，更方便管理保險狀態。隨著保險公司和醫療院所的加入，保險科技運用共享平台已逐漸擴大成為超過20間保險機構及10多家醫院參與的大型聯盟鏈。其中，保險存摺於2023年12月已有近45萬人註冊成為會員，而理賠聯盟鏈和保險醫起通於2022年12月進入2.0階段，將會透過線上身分認證，讓保戶進入無紙化的數位服務。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：