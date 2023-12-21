台塑企業暨王詹樣公益信託『臺灣特色文化發展計畫』」至今邁向第12年。今年，南亞電路板公司共襄盛舉，特別邀請「方舟啟智教養院」及「華山社會福利慈善事業基金會」一齊同樂觀賞。另，也與桃園市庇護工場「樂桃桃咖啡簡餐坊」及桃園市庇護餐廳「陪你走一段路生活坊」合作，提供餐點回饋弱勢團體，齊力守護弱勢族群，讓藝術深耕大城小鎮。

台塑企業表示，台塑企業暨王詹樣公益信託2011年起每年邀請台灣在地表演團隊，共同推動「台塑企業暨王詹樣公益信託『臺灣特色文化發展計畫』」，深入偏遠鄉鎮進行巡演；至今累計276場演出，總觀眾人數已達數十萬人次，獲地方鄉親熱烈迴響。

今年公益巡演再度啟動，本次將邀請「明華園劇團」於12月22日19：00於桃園市大竹夜市演出已受到近十萬人次口碑好評的《包公與判官》戲劇。

南亞電路板公司指出，公司長期在地深耕，號召廠區同仁組成「環保志工服務隊」共同維護鄰里環境，同時也協助地方及優良社福機構辦理節慶慶典或公益二手市集等仁愛服務活動。除本次活動外，今後也會持續與地方鄉里共同成長，善盡企業社會責任。

南亞電路板貫徹永續經營理念，持續提升能源使用效率，推動節能、節水方案，導入 AI 智慧應用及更潔淨生產製程，減少能源及用水等需求；2022 年已完成節電改善案 71 件、節水改善案15件，每日可節電24,951度、節水271公噸 ;。

另外，南亞電路板公司亦積極推動綠色產品，為因應全球暖化和減少環境影響，開發符合電動車市場、5G、物聯網等電路板 ／ 載板應用，打造綠色供應鏈，減少資源消耗，創造環境永續發展。

近兩年南亞電路板公司榮獲許多殊榮，其中包含榮獲台灣董事學會2022~2023年度外資精選台灣100強企業、新北市勞工局2023年友善移工企業、日月光集團2022年最佳載板供應商獎及經濟部工業局「111年度產業溫室氣體自願減量績優廠商遴選」優良獎等獎項。