新媒體暨影視音發展協會 (NMEA，New Media Entertainment Association)主辦的台灣最大泛內容產業盛會「2023 亞洲新媒體高峰會」，

今年第五屆規劃 的6 大主題方向：「國際內容趨勢」、「台流加速器」、「台灣人Ｘ好萊塢」、「科技Ｘ創意」、「跨界Ｘ出圈」、「風格至上世代」，橫跨影劇、娛樂、科技、遊戲、網路、數據與法律等領域，兩天共吸引超過兩千人次到場，進場人數與線上直播的觀看數皆雙雙創下新高。

NMEA 理事長的李芃君表示，台灣內容產業要蓬勃發展，最重要的就是國際接軌、資金規畫與人才招募三項指標。今年高峰會主軸「全面賦能」 (EMPOWERING)，著重在台灣的內容產業工作者不需飛到國外取經，即可獲得第一手的知識分享與技術面的實質交流。面對未來跨界生態圈的觀念逐漸成形，期待號召不同領域的人才投入，透過更健全的產業環境規劃，吸引更多年輕人來內容產業追夢築夢。

從華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery)手中最知名的 IP 「哈利波特」出發，以國際企業集團的角度，探討 IP 作為泛娛樂價值的經濟效益。再加上日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」這幾年在台灣的跨界演繹，沈浸式展覽體驗延伸到其他專業領域的合作成果。最終聚焦於台灣現象級 IP的開發與持續運用，像是今年造成台製音樂劇熱潮的「勸世三姐妹」、台片票房保證恐怖題材如「女鬼橋」、跨足電影的插畫IP「我是馬克」等，從初期的讀本評估、資源加速、育成規劃、到跨界營運等，多方面嘗試實踐 IP 變現的各種經驗分享。

本屆高峰會帶出三大新趨勢：vTuber虛擬偶像、AIGC (AI自動化生成內容 Artificial Intelligence Generated Content)、長度兩分鐘內的微短劇。特別是vTuber的匿名性、日本偶像養成文化、UGC (使用者生成內容 User-Generated Content)擴散，加上AI技術的快速發展，可大幅降低創作門檻卻能快速縮短創作週期，將是內容產業不可忽略的獲利新模式。

2023年 vTuber的日本營收估計將達520億日圓，全球高達174億美元。今年特別來台專題演講的ANYCOLOR株式會社(彩虹社)，就是全球第一家靠運營虛擬偶像成功IPO 上市。

做為NMEA的資深會員，Netflix已連續五年大力支持亞洲新媒體高峰會。今年更集結了最熱門的台灣電影與影集製作人：「人選之人-造浪者」林昱伶、「關於我和鬼變成家人的那件事」金百倫、以及現正熱播的「此時此刻」戴天易，分享如何將台灣在地的特色故事，得到Netflix的青睞投資或採購上架。並且加碼舉辦深度賦能工作坊，以最新熱門台劇「此時此刻」為例，開設「編輯室」(Writers’ room)工作坊，由「此時此刻」的總編劇杜政哲率領編劇群，解析當初的劇本構思歷程以及與團隊合作協作上的挑戰。