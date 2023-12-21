台灣醣聯（4168）21曰宣布，旗下癌症抗體新藥GNX102已成功結束一期臨床試驗。此新藥不僅安全性表現優異，初期有效性評估也符合預期。後續醣聯將積極進行抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate，簡稱ADC）開發，加入國際賽局。

醣聯專攻以醣分子為標的之癌症標靶療法，其研發的抗癌新藥GNX102可結合至癌細胞之異常醣分子上，進而有效抑制腫瘤生長。此次完成的一期臨床試驗，醣聯不僅針對GNX102的安全性進行了全面評估，同時也完成療效的初步探索。該臨床試驗結果除證實GNX102卓越的安全性外，也更進一步了解其有效的適應症方向，對後續ADC的發展具有重大幫助。

ADC為近年癌症治療的新型標靶藥物，是由抗體＋化學藥物的兩功能部件所組成，不僅可精準攻擊癌細胞並避免傷害正常細胞，更可提高藥物在腫瘤細胞中的濃縮度，顯著提升療效。近五年來平均每年即有一至二個核可上市的ADC新藥，適應症也擴展至多類現今治療效果仍相當有限的惡性腫瘤。

根據GlobalData研究報告指出，全球抗體藥物複合體（ADC）用於治療腫瘤之市場規模，2023年預估約50.328億美元，至2030年將達165.946億美元，複合年成長率16.6％，說明ADC於癌症治療具有相當卓越之前景。

醣聯所開發之抗體新藥GNX102可專一辨識多種癌細胞之異常醣分子，故可作為ADC開發的絕佳標的。而醣聯未來亦將以ADC為研發主軸，將本身充沛且優異的單株抗體庫運用於此項技術，開發各項兼具專一性及療效之嶄新藥物。