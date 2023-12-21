【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)今(21)日啟動了全台最大規模的5G切片場域，提供智慧創新應用服務落地與實證。為加速5G創新應用智慧升級，中華電響應政府政策，結合國際電信大廠諾基亞(Nokia)與愛立信(Ericsson)的領先技術，共同打造全台首座的5G規模性切片服務的實證場域，協助高雄亞灣布局國際級產業聚落。

中華電信積極投入高雄亞灣2.0計畫，持續加碼投資亞灣智慧科技創新園區，中華電研究院高雄研發中心(以下簡稱研發中心)及資訊技術分公司高雄技術中心(以下簡稱技術中心)於今日宣布成立並進駐中華電信高雄亞灣科技大樓。研發中心將結合5G網路切片服務，重點發展AI、智慧交通、智慧航港、智慧安防、工業節能等應用。技術中心，著重於智慧聯網、商務應用、資訊安全、雲端服務與企業應用發展，並聚焦碳盤查和碳交易平台等ICT創新解決方案。以智慧城市創新應用實例，將協助高市府發展輕軌路口智慧安全應用、智慧港灣自動通關與智慧旅運等，預期能有效提升市民交通安全、減少碳排與城市空汙、並提升旅客體驗。

董事長郭水義表示，伴隨兩大研發技術中心的成立，需才孔亟，中華電除鼓勵集團內的優秀同仁返鄉服務外，還計畫在未來三年內增加超過500位技術研發人才；甫揭牌的中華電高雄亞灣科技大樓即為中華電信南部研發技術新基地，隨著人力擴充與研發能量擴大，未來不排除增加進駐亞灣其他場域。

中華電通過持續引進優質人才、建設全台最大規模5G切片場域等舉措，盼能築巢引鳳，催熟高雄5G AIoT產業生態系與共創聚落，為台灣AIoT走入國際市場再增助力。