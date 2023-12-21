紅海危機引發漲價效應，歐美線1月1日起現貨市場運價連袂翻漲一倍，帶動貨櫃航運股連日紅光滿面，陽明（2609）今（21）日更放量攻上漲停55.4元，成交量爆出逾33萬張大量，漲停委買掛單也高達5.4萬張以上。

萬海（2615）也一度亮燈漲停，上漲9.35％、收59.6元，成交量逾8.24萬張；長榮（2603）上漲2.7％、收152元，創近半年高，成交量逾8.28萬張。

根據最新市場資訊，包括地中海航運、達飛等全球大咖航商，陸續通知明年1月1日起，每40呎櫃歐洲線運價翻漲一倍至4,000美元，美東線運價漲至4,500美元。

截至今年前三季，陽明歐洲運量比重占31％、運費收入比重占37％，粗估長榮歐洲線也有約3成上下，被視為這波紅海歐洲線漲價效應的主要受惠者。

業界老實話，目前貨量運輸需求不多，漲價效應應屬短期效應。隨著亞洲-歐洲大規模船舶轉向繞行非洲好望角，拉長航程、艙位緊張，帶動燃油等成本將大增三成，帶動運價上揚，若時間拖久，還要擔心船舶、空櫃回不來。

海運業持續緊盯，美國為首的10國聯盟維護紅海通航安全的成效，有具體行動後，航商才會決定是否恢復通行紅海。

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