《盤後交易》今日集中市場盤後交易總金額為6.26億元 15:472023-12-21 時報資訊 廖小蕎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】今日集中市場盤後交易總金額為6.26億元，成交張數為1萬031張；委買張數4萬068張，委賣張數2萬6177張。(編輯：廖小蕎) #集中市場 #盤後 #交易總金額 #張數 #盤後交易 延伸閱讀 《盤後交易》今日櫃買市場盤後交易總金額為1.31億元 《集中市場》集中市場11:00，指數17539.58點，成交值1706.18億元 《集中市場》20日投信賣超27.20億元，外資買超246.24億元 《集中市場》20日融資增為2457.06億元，融券增為357290張 《集中市場》集中市場09:00，指數17531.45點，成交值40.97億元 《集中市場》集中市場10:00，指數17509.79點，成交值1185.62億元 其他人正在看 推薦專題 2024年來臨～存股族有哪些好標的呢？ 2023-12-04~至今 文章數：18 時序進入2024年，該存什麼樣的股票呢？現金殖利率是不少存股族的重要參考指標，但殖利率越高不代表報酬越好，每年穩定配息也很重要。新的一年，存股標的有哪些、又該留意些什麼？一起來看一看。 前往專題 300萬人就愛高息ETF，哪些配息最大方？ 2023-09-06~至今 文章數：102 根據集保中心9月1日最新統計，52檔台股ETF總受益人突破510萬大關，今年共增加97.7萬人，其中14檔高股息ETF受益人數佔6成以上，達294.6萬人。 前往專題 起風了！長天期美債ETF兩大關鍵密碼教你賺更多 2023-02-07~至今 文章數：21 「丞相，起風了！」美國聯準會12月利率決策會議突然轉鴿派，利率點陣圖顯示明年可能降息3碼，要搶賺降息財首選長天期美債，目前市場上長天期美債ETF的持債內容大同小異，挑選時首要避開高溢價，第二個放大財富的關鍵密碼是累積部位。統一美債20年ETF（00931B）折溢價管理貼近淨值，且價格最親民，可以讓存債資金調節更便利，輕鬆買更多張數，迎接債市豐厚資本利得的大行情。 前往專題 富邦金再登國際永續最高殿堂 連七年入選道瓊世界成分股 2023-01-06~至今 文章數：12 富邦金（2881）致力永續的成果再獲國際肯定！最具權威性的國際永續評比「道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices，簡稱DJSI)」8日公布2023年指數成分股，富邦金控不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數(DJSI World)」成分股，亦持續八年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，持續在國際永續殿堂佔有一席之地。 前往專題 跟著地球永續經營 ESG含金量評價將勝過EPS 2023-08-08~至今 文章數：10 近1、2年，常常聽到的投資主題，包含電動車、碳中和、碳權等等，乍聽之下，好像是不同的東西，但其實都導向同一件事情─地球永續經營，在投資上，也就是大家常常廣泛在說的「ESG」主題。一般的傳統投資，投資人只會注意被投資公司的EPS，ESG投資除了連同傳統的企業財務因子一同評估以外，還會納入環境，社會，公司治理考量的責任投資方法。也就是說投資人在投資的時候會考量投資標的在這四個面向的具體成效。 前往專題 也許您會感興趣 發表意見 留言規範 當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。 您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於： 散布或傳播涉及誹謗、侮辱、仇恨、歧視、恐嚇等違背善良風俗或影響社會安寧、破壞公共秩序或影響國家安全等違反法令之相關內容； 意圖影響有價證券交易價格，而散布未經證實之流言或不實資訊； 傳輸或散佈電腦病毒； 藉此從事廣告、宣傳、促銷、招徠業務或從事其他未經本公司同意之商業行為； 從事刊登與本文無相關之內容或重覆發布相同或類似之內容或文章； 散布或傳輸侵害他人智慧財產權、商業秘密或其他依法令或契約應負保密義務之相關資料或資訊； 若發表相關研究報告，應註明內容來源及發表時間； 對本服務其他使用者或第三人產生困擾、不悅或令人反感或違反網路禮節及其他經本公司認定不適當之行為。
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