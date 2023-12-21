Fed明年將降息3碼，市場預期最快3月降息，在此之前，美債ETF會在歷史低點震盪，等待降息真的來了，就會噴爆了！目前達千億規模的美債ETF有4檔：債王兼人氣王00679B、月配息00772B、3A公司債00751B、人氣亞軍兼3B公司債00720B，美股達人「股股知識庫」表示，00679B無風險適合無腦放，00751B適合想要近5%高息又低風險的人，00720B適合愛高息逾5%又能接受一點風險的人。
以下為「股股知識庫」全文：
根據媒體調查，今年以來 ETF 的流入金額接近 9,000 億元，光是債券 ETF 資金流入金額就接近 6000 億的水準，而從超過千億規模的債券ETF來看，12月最新受益人數月增率前3名分別為：
1、元大AAA至A公司債（00751B）月增率5.76%
2、元大美債 20 年（00679B）月增率5.43%
3、元大投資級公司債（00720B）月增率4.56%
如今聯準會（Fed）終於鬆口明年將降息3碼，投資人見風使舵紛紛湧入債市，但投資人不禁要問，到底該買哪個債？還是該去存股呢？
觀察美國10年期公債殖利率vs.價格走勢圖，可以注意兩個紅框的時間點：
左紅框（ 2006-2007 年）：當時也是因為停止升息，導致公債價格上漲，這期間的「停止升息期間」維持了超長一段時間，公債在一波上漲後，不停上下震盪，並沒有走出很強烈的拉升走勢。
右紅框（2018-2019 年）：也是停止升息後公債上漲，但在 2019 年後，Fed主席鮑爾預防性的開始降息，美國公債價格一飛衝天，對於投資人來說，若真要期待債券價格噴出，重點還是在「降息」的啟動。
而投資人可以先抓住一個大方向，就是「債券殖利率與債券價格呈反比」，雖然市場已經押注 2024 年 3 月美國將迎來首次降息，但對於未來高利率的「維持」時間，應當還有一段路要走，起碼不會是一兩個月內的事情，為此美國公債殖利率不會立即雪崩式下降，長天期國債的價格自然不會馬上暴漲，不過也正是這樣的總經環境，才能造就「長期」布局債券市場的機會與獲利契機。
以元大債券三劍客為例，從00679B、00720B、00751B股價走勢圖中，很明顯看到3者從今年10月底後一路往上，12月市場正式確認停止升息，預期明年降息的環境，債券在短短1個半月內飆升了10%以上，投資人要知道這是債券市場，並不是股票，能在這麼短的時間內有這種漲幅，要說它「短線」漲多並不為過，但這樣是不是代表債券不能投資呢？
同樣是元大債券三劍客00679B、00720B、00751B，若用週K角度來看，紅框部分就是今年漲幅的長期呈現，對比左邊債券價格大山不斷破底，其實從2020年以來，債券完全還在歷史低檔，投資人只需記得「債券的投資是長期趨勢」，這種趨勢與利率呈現反向關係，當利率持續下降，債券價格就會上升，長期來看現在的債券價格根本還在低檔而已，所謂的漲勢還沒到來，這也與尚未落實的「降息」總經互相呼應。
買債首重規模與成立年數，若能經歷完整的多空循環，則更能看出該債券ETF的組成在波動下會不會產生問題，元大3檔長天期債券規模都超過千億，最短的成立時間也超過5年，投資人若求穩健，可以選擇元大美債20年，只是要注意溢價問題，最新數據來看，也還有1%以上的溢價狀況。
（1）00679B：
◎適合：尋求無風險參與債券市場降息行情的投資人。
◎特色：美國政府做為你的擔保人，近乎無風險的資產與可期的價差行情。
（2）00751B：
適合：想投資優質企業債券的投資人。
特色：該債券包含美國A級以上企業債，殖利率高達4.96%。
（3）00720B：
適合：想追求更高的殖利率。
特色：殖利率高達5.35%，差別只在於該企業債多半投資於B級到A之間的投資等級債，評等相較00751B來的低一階，但都是投資等級債種。
現在到底要存股還是存債？結論先行，總結來說兩者是不同的資產，重點還是在配置資產的策略上。由於不同於股票的股息，債息來源通常是政府或是公司企業，只要發債國家、企業不違約，便必須每期固定支付利息，而債息在買入債券價格確定後就是固定的，因此可以利用現階段高債息投資機會，持續建立固定收益部位。
相信投資人應該都聽過一個非常經典的配置，即「 股票60%+債券40%」。為什麼會有這麼經典的配置比例呢？主要原因是，從歷史上的走勢來看，傳統的股市和債券之間存在著負相關關係。這兩者之間的價格走勢會出現相互對沖（避險）的情況。
當經濟好轉時，股市上漲，利率也上升，而利率上升，會導致債券價格下跌。因此，在經濟好轉時，債券的價格對整體回報形成拖累。相反，當經濟不好時，股市下跌，債券的利率下降，當債券利率下降時，債市的價格上升。
這就是為什麼配置比例是股市60%、債市40%，而不是相反。因為從長期的角度來看，經濟總是朝著好的方向發展，而當經濟不好時，我們手中持有40%的債券，債券的價格會上升，對股市下跌起到一部分對沖的作用。
在美國貨幣政策正式轉向降息之前，市場將會經歷很長一段的停止升息時間，這段時間內若沒有重大的國際事件擾動，則美國長債價格將在低檔區間持續震盪，短線上不容易看到長天期債券價格破底出現，但也不至於出現巨幅上漲，
投資人可以選擇在美債回檔的過程中，逐步介入到各種長天期國債中，但謹記鎖定規模超過百億美元的美國國債與投資等級公司債，這類債券風險較低又有高債息可領，待美國正式迎來降息，長期債券也將走出高光時刻，以下提供3檔值得觀察的美國長債ETF供投資人參考研究。
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※免責聲明：本文獲得《股股知識庫》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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