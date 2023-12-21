高股息ETF最近人氣非常旺，但也有人偏愛存金融股，財經作家、中原大學國貿系助理教授廖仁傑透露自己偏好金控龍頭股，包括兆豐金、國泰金都是他長期存股標的，進而穩定打造每月10萬元以上現金流。

廖仁傑接受《鏡週刊》採訪時分享投資心法，他認為存金融股相對可靠，自己只存公股、民營金控龍頭股，而且需符合以下條件，包括穩定配息紀錄超過5年、現金殖利率逾5%、盈餘分配率至少6成以及股價波動低，有了這些基本存股條件後，他會利用本益比算出合理價及報酬率。

廖仁傑分享，他利用殖利率換算出金融股進出場價格。例如當殖利率下降至3%不到，代表股價已漲高，手中若有股票就可考慮先出場獲利；反之，如果殖利率在5%以上，那就屬於合理價位建議買進。

資深分析師陳唯泰在Yahoo TV《進擊的荷包》節目中表示，就算許多銀行股大到不能倒，但還是要看股息發放率，才能知道是否賺到錢。