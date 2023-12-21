《紐約時報》援引網站「法律戰」（Lawfare）的統計數據報導稱，美國至少又有16州對美國前總統川普提起訴訟，要求禁止川普參加2024年總統初選。
基於川普涉嫌煽動及參與2021年1月6日國會大廈騷亂事件，美國科羅拉多州最高法院19日根據美國憲法第14修正案第3條的「叛亂條款」，以4票對3票，裁定川普沒資格參加該州2024年3月5日的總統選舉初選。科州這項史無前例的判決，或讓川普回鍋總統之路再添不確定性。
川普競選團隊發聲明指，科州最高法院作出一項有缺陷的決定，團隊將提出上訴，同時請求暫緩執行這項極不民主的決定。對此，科州最高法院同意暫緩裁決生效至明年1月4日，以給予川普時間提出上訴。
據《紐時》報導，目前至少有16個州對川普根據第14修正案的任職資格，提出懸而未決的法律挑戰。
其中4起訴訟分別在密西根州、俄勒岡州、紐澤西州和威斯康辛州的州法院提起。阿拉斯加州、亞利桑那州、內華達州、紐約州、新墨西哥州、南卡羅來納州、德克薩斯州、佛蒙特州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州和懷俄明州等11州，已向聯邦地區法院提起。其中亞利桑那州和密西根州的案件被下級法院駁回，但目前處於上訴階段。
另外，《紐時》稱，緬因州也面臨另一項挑戰。在緬因州，州務卿預計在未來幾天內，對川普投票資格的質疑做出裁決。 緬因州的程序與其他州略有不同，該州法律規定允許居民質疑投票資格，因此州務卿須先聽取民眾質疑。不過，任何一方都可以將該決定上訴至州高等法院。
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