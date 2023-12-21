俄烏戰爭再過2個月將屆滿2年，戰事依然不見盡頭。烏軍如今浮現兵源不足窘境，但政府不敢對都會青壯下手，迫使徵兵單位四處拉人，卻只得老弱充員兵，難以負擔激烈作戰。

華爾街日報指出，47歲步槍兵、軍隊無線電呼號「杜柏克」（Dubok）頭髮灰白、身形矮胖，宛如鄰家叔伯，他回憶早先不過只是去理個髮，就被強拉參軍（press-ganged）。

當時3名徵兵官員在理髮店外與他攀談後就命他上車，將他載到當地徵兵中心一間暗室拘留2天，直到他簽字入伍。他的頭是在新兵訓練營所剃。

之前在當電氣工程師的「杜柏克」說，他提出盼在後方擔任技術人員，「然而若想到後方就得行賄」，之後他被派到已歷經數月苦戰而耗損嚴重的第47機械化旅步兵單位，加入烏東重要據點阿夫迪夫卡（Avdiivka）保衛戰，「就身體情況來說，我真沒法應付（前線作戰）」。

在力抗俄軍大規模入侵近2年後，缺員已成烏軍常態，傷亡慘重的步兵單位尤需補人。

戰事爆發以來最熱血的烏克蘭男性早就已主動參軍，這些人中倖存未陣亡者都說已筋疲力盡。如今烏克蘭只能靠動員徵兵－有時甚至是拉軍伕－才能補充兵力。

但許多軍事分析家和烏軍官兵表示，問題叢生的徵募制度無法有效率動員人力以提供部隊所需補充的質與量，更無法反映社會公平。

華爾街日報指出，貪腐、特權及為免大眾反彈，讓烏克蘭在招兵時不敢對大部分的都市中產階級下手，在綿長、寒冷泥濘戰壕中苦戰者很多都是像「杜柏克」這種硬拉來的鄉下中下階層中老年人，他們多半沒有躲招兵的門路與財力。

在阿夫迪夫卡附近作戰的一名身經百戰烏軍步兵說：「補進來的充員兵品質不佳，都是些40幾到50歲的鄉下人，有些還有健康問題。」

兵疲馬乏的官兵說，每次休假在基輔或第聶伯羅（Dnipro）等大城時，總會看到20幾和30歲出頭、身強體健的男性上健身房、酒吧和時尚餐館，看得令人光火。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）19日表示，軍方向他索要50萬兵員，但鑒於「茲事體大」，他還沒拍板。

男性在街上遇到徵兵官員後遭拘的故事在烏克蘭比比皆是，有些還被人拍到上傳網路。在第聶伯羅執業的律師帕羅赫年科（Serhiy Parokhnenko）說：「這都是非法的。他們只能發出徵兵通知，不能強行帶人。」他目前手上就有好幾樁招兵官司。

烏克蘭國防部官員坦承確有一些地方招兵人員違法行事，但太多公民無視收到徵集令也是事實。

俄烏當前陷入駭人消耗戰階段，烏軍要為步兵單位覓得新兵難上加難；西方支持力道減弱更讓烏克蘭國內情緒低落，赴前線作戰更令人望而生畏。

俄羅斯總統蒲亭上週在年終新聞發布會時表示，目前俄軍有61.7萬人參與在烏克蘭的軍事行動（開戰之初僅約20萬），去年秋天局部動員入伍的30萬人中約有24.4萬仍在戰場，另平均每天約有1500人與俄國國防部簽約主動參軍，目前俄國無須再行動員。（譯者：陳亦偉）1121221