航空業年終獎金陸續揭曉，繼台灣虎航日前開出第一槍，表明今年年終不會差，業界估台灣虎航年終獎金估有6個月水準，績優員工更上看10個月，星宇航空受惠疫後復甦，今年營收屢創新高，也在今日公布年終獎金，維持跟去年1個月水準。

星宇航空11月總營收為20.36億元，創11月歷史單月新高，年增率228％。其中，11月客運營收為17.65億元，年增276％。日本及美國市場需求依舊強勁，全航線平均載客率逾八成。11月貨運營收為1.61億元，月增13％，年增32％，貨運市場進入傳統旺季，令貨量及運價齊揚，貨運營收亦創下歷史單月新高。

星宇航空日本名古屋已於12月1日正式首航。此外，12月16日美國舊金山航線開航，初期以每週三班(週二四六)運營，規劃自明年3月20日起增為每日飛航，可望有效增加北美亞洲間長程線客源。星宇航空依市場動態針對日本、泰國、越南部分航線放大機型及增加航班次，全力回應市場需求。同時，星宇航空已取得桃園-香港客運定期航權每週15班，並已積極展開開航規劃。

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