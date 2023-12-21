印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例最近急速上升，過去24小時之間新增300多例，且有多人感染JN.1變異株，6人死亡，衛生部已開始加強監控擴散情況。
印度衛生部數字顯示，截至今天上午8時的24小時之間，全印度通報358例COVID-19新增病例、6例死亡病例；昨天印度新增病例更達到614例，創下今年5月21日以來的新高。
目前全印度COVID-19陽性病例為2669例，近日新增病例大多來自西南部的克勒拉省（Kerala），此地也是印度最先驗出JN.1變異株的省分。
克勒拉省1名79歲的婦女12月初被驗出感染JN.1，但她已經康復。
印度中央政府研究機構「印度新型冠狀病毒基因聯合機構旗下實驗室」（INSACOG）的基因定序分析結果顯示，印度至少已有20人感染JN.1，但未出現群聚感染狀況。
有專家表示，許多省分從今年5月開始，就已不再寄送樣本給INSACOG，因此實際JN.1病例可能更多。
世界衛生組織（WHO）19日將JN.1變異株歸類為「需留意變異株」（variant of interest），但補充，目前證據顯示JN.1對公共衛生構成的風險不高。
雖然如此，印度政府仍嚴陣以待，衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）昨天開會要求各省衛生官員提高檢驗力度，並將病例樣本寄送INSACOG作進一步分析，以觀察疫病趨勢。
曼達維亞也指示各公立醫院每隔3個月就做一次演習，以便萬一疫情爆發之際有足夠的因應能力。
自疫情爆發以來，印度累計康復病例達4447萬576例，佔總確診病例的98.81%；死亡病例為53萬3327例，佔總確診病例的1.18%，累計疫苗注射劑次將近22億678萬劑。
得力於普遍的疫苗注射率，專家認為，雖然JN.1傳染性高，但不致讓住院率爆增。（編輯：韋樞）1121221
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