鑒於北韓不斷試射彈道飛彈，日本、美國及南韓3國外交部長今天發表共同聲明，除強烈譴責北韓試射外，也要求立即停止所有違反聯合國安理會決議的行動。
日本放送協會（NHK）報導，共同聲明強烈譴責北韓在12月17日及18日試射彈道飛彈，認為「對區域及國際社會和平與安全帶來重大威脅」。
共同聲明要求北韓遵守聯合國安理會決議，並立即停止所有違反決議的行動。
為迅速且正確地掌握北韓試射彈道飛彈的相關情報，共同聲明對日美韓3國已從12月19日起運用即時共享情報機制表示歡迎。
再者，為阻止北韓透過網攻籌措不法資金用來研發大規模殺傷性武器及彈道飛彈，日美韓將和國際社會合作因應。
另外，共同聲明要求北韓對日美韓提出不設前提條件的對話提議做出回應。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1121221
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