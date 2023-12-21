【時報-台北電】陸股兩樣情，滬指失守2900點後失而復得，創業板指一度大漲2%；北證50指數則大跌7%，超160檔個股跌逾10%。

新能源賽道股反彈，BC電池、光伏方向領漲，歐晶科技、北玻股份、中科雲網、清源股份、科士達等多股集體封板，隆基綠能漲近5%。

大消費板塊集體活躍，白酒股走強，皇台酒業、威龍股份漲停。

光伏股聚焦人氣，雅博股份、科士達、德業股份、同力日升、中科雲網等多股活躍。BC電池走強歐晶科技、北玻股份、博眾精工，德業股份、隆基綠能齊揚。

終場，滬指報2918.71點，漲0.57%，成交額為3159億元；深成指報9257.09點，漲1.08%，成交額為4165億元；創指報1832.62點，漲1.65%，成交額為1834億元。（編輯：張嘉倚）

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