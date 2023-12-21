中鴻（2014）21日舉行法說會，該公司董事長曾貴松表示，今年鋼鐵市場面臨高成本、低需求的夾擊，不過進入下半年後歐美鋼廠減產、歲修、甚至關廠，升息循環近尾聲，客戶去庫存周期將結束，大陸經濟也逐漸復甦，使得國內市場信心回歸，全球鋼市升溫，2024全球鋼市復甦可期。未來面對碳有價，鋼價欲低不易。
中鴻指出，從需求面來看，世界鋼鐵協會預測明年全球鋼鐵需求將成長1.9％，而大陸的粗鋼產能則預估將下降1.5％，加上目前美國熱軋每噸已來到1200美元，歐洲鋼廠熱軋每噸也要750美元，大陸及東南亞熱軋出口價格也站上每噸650美元，在國際經濟情勢轉好、供需逐漸平衡、價格轉強之下，對明年的鋼鐵市場具有信心。
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